Caos a The Couple: Manila Nazzaro nel mirino di Striscia: accusata di aver violato le regole in diretta

Manila Nazzaro e il fidanzato Stefano Oradei nel mirino di Striscia

Bufera sul reality The Couple, condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 in prima serata. Al centro delle polemiche un episodio avvenuto durante una delle sfide tra coppie concorrenti, che ha spinto “Striscia la Notizia” a puntare i riflettori su presunte scorrettezze nel corso della trasmissione.

Nel mirino il gioco Jenga, il gesto di Nazzaro che fa discutere

Protagonisti del caso sono Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei, che si sono cimentati in un gioco dove i partecipanti devono rimuovere tasselli da una torre senza farla cadere, sul modello del famoso gioco “Jenga”. Le regole spiegate chiaramente da Ilary Blasi erano semplici: nessun contatto con la struttura, salvo che per sfilare i tasselli. Tuttavia, le immagini mandate in onda mostrerebbero la Nazzaro sorreggere il totem con una mano mentre estrae un pezzo con l’altra, evitando così il crollo della torre.

Il comportamento della concorrente è stato comunque convalidato dalla produzione, che ha proclamato vincente la coppia formata da Nazzaro e Oradei. Una decisione che ha generato sconcerto non solo tra i telespettatori, ma anche tra gli osservatori del programma, portando Striscia la Notizia a sollevare dubbi sulla funzione e utilità della figura del notaio, presente in studio proprio per garantire il rispetto del regolamento.

Notaio nel mirino

“Che senso ha avere un notaio se non si accorge di infrazioni così evidenti?” si domanda con sarcasmo il servizio del tg satirico. La questione ha sollevato un acceso dibattito sui social, dove molti utenti hanno criticato non solo il comportamento della concorrente, ma anche l’apparente complicità della produzione nel non intervenire.

Non è la prima volta che i reality Mediaset finiscono al centro di polemiche per questioni legate alla trasparenza nelle prove. Il caso di The Couple si inserisce dunque in un contesto più ampio, dove la spettacolarizzazione sembra talvolta avere la meglio sul rigore e sulla correttezza. Resta da vedere se la produzione prenderà provvedimenti o se si limiterà a lasciar scorrere la polemica.

Mediaset e Rai cosa tenete a fare i notai se non notano? #Striscialanotizia #TheCouple #AffariTuoi pic.twitter.com/29Ke0IQUWh — Striscia la notizia (@Striscia) May 6, 2025