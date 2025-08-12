Notizie Audaci

Buon onomastico Filomena oggi 13 agosto, immagini di auguri da condividere

Santa Filomena

Si festeggia oggi, 13 agosto, Santa Filomena. Morì giovanissima martire per la fede cristiana. Secondo i riferimenti storici Filomena sarebbe stata principessa di Corfù ed all’età di 13 anni si recò a Roma con i genitori per implorare l’imperatore Diocleziano che da tempo minacciava di invadere l’isola.

Diocleziano uccise Filomena dopo il rifiuto della principessa che si era consacrata a Cristo

Quest’ultimo si invaghì di lei al punto di offrirle il trono di imperatrice di Roma ma Filomena rifiutò in quanto aveva deciso di consacrare la sua verginità a Cristo. Una presa di posizione che provocò la folle reazione di Diocleziano che uccise la giovane. I suoi resti vennero ritrovati nelle Catacombe di Priscilla.

Il corpo di Santa Filomena fu traslato a Mugnano del Cardinale

Il corpo fu successivamente traslato nella chiesa della Madonna delle Grazie a Mugnano del Cardinale. Il suo culto si diffuse in tutta Europa ma a causa degli scarni riferimenti storici fu rimossa dalla Sagra Congregazione dei Riti nella Riforma Liturgica negli anni sessanta. Il suo vero nome era Priscilla mentre Santa Filomena non è mai stata registrata nel martirologio romano. Santa Filomena di Roma è la santa patrona dei Figli di Maria e delle cause impossibili.

Significato del nome. Filomena significa “amica della forza”, ma può anche voler dire “amata” perché riconducibile al termine greco philoumene, che significa “amata” e che è il participio presente medio passivo del verbo fileo, che vuol dire, appunto, “amare”. In codice detta “FiLumena”, amante della Luce.

Buon onomastico Filomena 13 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 13 agosto si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Filomena. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Filomena.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Filomena da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su FacebookMessenger ed Instagram) o sms.

