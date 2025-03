Carmen Di Pietro a Verissimo ricorda Paternosto: ‘Prendo la pensione di reversibilità, perché vergognarmi?’

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro festeggerà 60 anni a maggio

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 1 marzo, Carmen Di Pietro ha toccato temi molto personali, raccontando la sua storia d’amore con Sandro Paternostro, con cui ha condiviso cinque anni di fidanzamento e due anni di matrimonio, prima della scomparsa del giornalista il 23 luglio 2000. La showgirl ha ricordato con emozione il marito, definendolo il suo “fidanzato, amante, e protezione”, elementi che per lei non avevano età.

Durante l’intervista, Carmen ha anche ricevuto le critiche ricevute per il fatto che percepisce ancora la pensione di reversibilità di Sandro. Con spirito schietto, ha dichiarato:

“Se ce l’ho ancora? Birichina. Essendo vedova, perché dovrei vergognarmi di prenderla? Tutte le vedove dovrebbero vergognarsi di prenderla. Chiudo l’argomento.” La show girl ha aggiunto che se la love story con il padre dei suoi figli fosse andata avanti si sarebbe sposata. “Non l’ho fatto per fortuna, visto come sono andate le cose”.

‘Il treno si è fermato ed ho tremato per 10 minuti’

Oltre a parlare del passato, Carmen Di Pietro ha condiviso dettagli sulla sua vita attuale. La conduttrice Silvia Toffanin ha lasciato spazio anche alle esperienze personali di Carmen, che ha raccontato di come, pur facendo ricorso ad alcuni “aiutini chirurgici” per mantenersi al meglio, si sente serena e pronta ad affrontare il futuro. La showgirl, che compirà 60 anni il 24 maggio, ha espresso con orgoglio di non temere di raccontare la propria età e la sua storia, evidenziando come l’età passi, ma il suo spirito rimase sempre giovane.

Poi un aneddoto. “Per venire qui ho preso il treno nonostante la mia claustrofobia. Quando il treno si è fermato per dieci minuti, ho iniziato a tremare, poi, parlando con il capotreno, mi sono rasserenata. Ho cambiato due psicologi per questo, ma non sono mai riuscita a combattere completamente questa ansia che ho da quando ero bambina.”

Il siparietto con il figlio

In studio, Carmen è stata raggiunta dal figlio Alessandro Iannoni, ex naufrago de

L’Isola dei Famosi , che ha raccontato aneddoti legati al suo passato, tra cui l’esperienza Erasmus in Danimarca. Carmen ha lanciato un simpatico appello affinché la fidanzata di Alessandro sia intelligente e non gli ostacoli la vita. Inoltre, la trasmissione ha accolto anche un video messaggio della figlia Carmelina, confermando il forte legame familiare che accompagna Carmen in ogni fase della sua vita.