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«Mi sono sposato»: Malgioglio spiazza tutti, poi fa uno spoiler su Tale e quale e tira in ballo anche Orietta Berti

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Giu, 2026 - ore: 22:28 #Malgioglio, #Orietta Berti, #Tale e quale show
Cristiano MalgioglioCristiano Malgioglio

Doveva essere una serata dedicata alla musica, ma a rubare la scena è stato ancora una volta Cristiano Malgioglio. Durante la registrazione del Tim Summer Hits, in Piazza del Popolo, il cantautore ha regalato uno dei suoi colpi di teatro con una dichiarazione che ha immediatamente fatto il giro dei social.

«Volevo dirti che mi sono sposato», ha detto rivolgendosi a Carlo Conti, lasciando per qualche secondo il pubblico e lo stesso conduttore senza parole.

«Mi sono sposato»: la battuta che accende il pubblico

Tutto è nato da una domanda scherzosa sulla sua vita sentimentale.

Andrea Delogu aveva invitato Carlo Conti a chiedere a Malgioglio se fosse innamorato. La risposta, come spesso accade con il paroliere siciliano, è arrivata completamente fuori copione.

«Mi sono sposato», ha annunciato sorridendo.

Conti, divertito, ha provato subito a capire se ci fosse qualcosa di vero.

«Ma quando? Ma lui lo sa? Lei lo sa?», ha replicato tra le risate del pubblico.

La risposta di Malgioglio è stata ancora più enigmatica.

«Non lo sa nessuno!»

Una frase che ha lasciato il dubbio se si trattasse di una semplice provocazione o di una delle sue consuete battute destinate a diventare virali.

Lo spoiler su Tale e Quale Show

Il siparietto non è stato l’unico momento che ha attirato l’attenzione.

Nel corso della serata Carlo Conti ha confermato alcune novità sulla prossima edizione di Tale e Quale Show, annunciando che il programma prenderà il via il 23 settembre e che cambierà collocazione nel palinsesto Rai.

Lo show, infatti, non andrà più in onda il venerdì sera ma il mercoledì, una scelta destinata a modificare gli equilibri della prima serata televisiva.

Il mistero sulla giuria e il nome di Elettra Lamborghini

A quel punto è stato lo stesso Malgioglio ad alimentare un’altra indiscrezione che da giorni circola tra gli appassionati del programma.

Rivolgendosi direttamente a Conti ha chiesto:

«Perché mi hai messo Elettra Lamborghini vicino a me come giudice?»

Una domanda che sembrava confermare le voci sulla possibile presenza della cantante nella giuria del talent.

Carlo Conti, però, ha preferito non sbilanciarsi.

«Chi l’ha detto? Può darsi che non sia proprio così», ha risposto con il sorriso, senza confermare né smentire definitivamente l’indiscrezione.

Un depistaggio o un semplice gioco televisivo? Per il momento resta il mistero.

Il ritorno di Angelina Mango e Marco Mengoni

La prima registrazione del Tim Summer Hits ha regalato anche un’altra sorpresa.

Sul palco sono comparsi Marco Mengoni e Angelina Mango, protagonisti di un’esibizione non annunciata che ha entusiasmato il pubblico presente in Piazza del Popolo.

Al termine della performance Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accolto con affetto la cantante.

«Bentornata Angelina», hanno detto dal palco.

A fare eco è stato lo stesso Mengoni con una frase che ha strappato un applauso:

«Non se n’è mai andata».

Tra ironia e nuovi progetti

Nelle ultime ore Malgioglio è tornato protagonista anche in televisione, raccontando alcuni aneddoti durante La Vita in Diretta.

Tra una battuta su Orietta Berti, che secondo lui dovrebbe ancora restituirgli i soldi di una guepière acquistata durante una vacanza insieme, e un commento sulle recenti dichiarazioni di Amanda Lear, il cantautore ha annunciato anche un nuovo progetto professionale in Portogallo.

Ma, almeno per il pubblico del Tim Summer Hits, la frase destinata a restare è un’altra.

«Mi sono sposato», pronunciata con il suo inconfondibile sorriso. Una battuta, una provocazione o qualcosa di vero? Per il momento Malgioglio preferisce non svelare altro. E, conoscendo il personaggio, è probabile che fosse proprio questo il suo obiettivo.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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