‘Buono ma non test…lo’: Federica e Valentina aprono al papà a C’è Posta per Te ma le tensioni restano

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 25 Gen, 2026 - ore: 05:57 #C’è Posta per Te, #lite familiare, #Maria De Filippi, #Milano
Una famiglia spaccata in diretta tv: Leo contro Federica e Valentina

La terza storia di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 24 gennaio, si trasforma in uno dei momenti più tesi della stagione. Protagonista è Leo, 63 anni, che chiede l’intervento di Maria De Filippi per tentare di ricucire il rapporto con le figlie Federica e Valentina, interrotto da tre anni a causa del conflitto con la sua attuale compagna Mariangela, al suo fianco da 16 anni e futura moglie.

Le due sorelle, che vivono a Milano, hanno continuato a frequentare il padre, ma hanno tagliato ogni rapporto con la donna, creando una frattura insanabile che Leo definisce “una sofferenza quotidiana”. Le figlie di Leo, che hanno un difficile rapporto anche con la madre, sostengono che il genitore sia succube della compagna.

La scintilla: una foto in intimo sui social e una frattura mai sanata

Tutto nasce da un episodio apparentemente marginale: una foto pubblicata da Federica sui social, in cui la ragazza appare in intimo. Mariangela, vedendo l’immagine, esprime un parere critico e lo riferisce a Valentina, che a sua volta informa la sorella.

Per Federica, quello non è stato un gesto di protezione ma un’ingerenza inaccettabile.
“Se voleva darmi un consiglio, poteva dirlo a me, non passare da mia sorella”, accusa in studio.

Da lì, il clima precipita. Un mese dopo, durante una festa di famiglia, un nuovo scontro segna il punto di non ritorno.

Il matrimonio, la gelosia e l’accusa più pesante: “Lei ti manovra”

Durante un evento familiare, Leo decide di riportare a casa Federica dopo averla vista ballare con alcuni ragazzi. Un gesto che le figlie interpretano come controllo eccessivo, attribuito all’influenza di Mariangela.

Nello studio di C’è Posta per Te, l’accusa diventa esplicita.
“Papà è un ottimo padre, ma sceglie donne che lo condizionano”, dice Valentina.
“Sta facendo gli stessi errori che ha fatto con nostra madre”.

Un’accusa che Mariangela respinge con fermezza:
“Se fosse succube di me, loro non avrebbero nulla di quello che hanno. Leo vive da me, io mi mantengo da sola. Sono basita”.

L’esplosione in studio: insulti, accuse e lacrime

All’apertura della busta, l’impatto è immediato. Una delle figlie, vedendo il padre e la compagna, esplode:
“Ma va a cag*re”.

Leo reagisce con durezza:
“Non merito questo. Sono un bravo papà. Vi chiedo solo di rispettare la donna che amo e che voglio sposare”.

Mariangela prova a spiegarsi:
“Sono qui perché vedo vostro padre soffrire da tre anni. Non ho mai capito il perché di questo odio”.

Ma il confronto degenera. Le figlie insinuano che Mariangela abbia giudicato Federica, che abbia dato della “poco di buono”. Lei nega. L’atmosfera diventa irrespirabile.

Il punto di rottura: “Se non fate pace con lei, potreste perdere anche me”

È qui che la storia cambia tono. Leo mette le figlie davanti a una scelta netta:
“Ho 63 anni, sono libero di fare le mie scelte. Se non rispettate la mia compagna, rischiate di perdere anche me”.

Quando Valentina tira in ballo i nipoti — “Allora non verrai più a vedere i bambini?” — Leo esplode:
“Non usare i bambini. Non metterli in mezzo”.

Poi la frase che gela lo studio:
“Io sono buono, ma non sono un testicolo” – asserisce l’uomo con tono deciso che ribadisce. “Non sono manovrabile”.

Maria De Filippi affonda: “Così passate per due viziate”

Di fronte al muro delle figlie, Maria De Filippi interviene duramente.
Se non spiegano davvero i motivi del loro rifiuto, avverte, rischiano di apparire come due figlie capricciose che puntano i piedi.

“Chiede solo un rapporto civile”, sottolinea la conduttrice.

Le ragazze vengono mandate in camera di consiglio. In studio restano Leo e Mariangela. Lei scoppia in lacrime.

La busta si apre, ma la pace è solo rimandata

Quando Federica e Valentina rientrano, la decisione è presa: “Apriamo la busta, ma lo facciamo solo per papà”. La busta si apre, ma nessun chiarimento reale avviene. Le ferite restano aperte, le accuse sospese, la famiglia ancora divisa. La storia di Leo si chiude così: con un gesto simbolico, ma senza una vera riconciliazione.

Il comportamento delle due ragazze divide i social ed in molti si schierano con la compagna del padre per l’atteggiamento avuto durante il confronto. Mariangela non ha trattenuto le lacrime. A C’è Posta per Te, a volte, l’amore arriva. Altre volte, resta chiuso tra le righe non dette.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

