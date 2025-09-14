Cecilia Rodriguez: ‘Divento mamma dopo 5 anni di tentativi, con Belen litigi, ma siamo unite’

Cecilia e Belen Rodriguez

L’annuncio a Verissimo: la sorella minore di Belen racconta la gioia della gravidanza

Cecilia Rodriguez, 35 anni, ha raccontato con emozione a Verissimo la gioia della sua prima gravidanza. Al fianco del marito Ignazio Moser, sposato nel 2023, la sorella minore di Belen diventerà mamma a metà ottobre: la bambina si chiamerà Clara Isabel.

La showgirl argentina non ha nascosto la commozione entrando nello studio di Silvia Toffanin con il pancione ormai evidente: «Ho desiderato tanto questo momento — ha detto — ci ho provato per cinque anni. Ogni mese piangevo quando non arrivava la gravidanza. Alla fine ho deciso di affidarmi alla scienza, alla procreazione medicalmente assistita. Per fortuna è andata bene subito».

Cinque anni di attesa e difficoltà

Un percorso lungo e non privo di sofferenze quello di Cecilia e Ignazio. «Volevo che succedesse in modo naturale — ha spiegato la futura mamma — ma a un certo punto ho capito che dovevo farmi aiutare. Ci sono stati momenti in cui non sopportavo nemmeno di vedere altre donne incinte. Poi, quando meno me lo aspettavo, è arrivata Clara Isabel».

Secondo quanto raccontato a Toffanin, la gravidanza è arrivata «nel momento giusto», dopo che la coppia aveva affrontato insieme diverse difficoltà: «Siamo cresciuti tanto, oggi ci sentiamo più forti e pronti a diventare genitori».

Il rapporto con Belen: chiarimenti sui presunti litigi

Negli ultimi mesi le cronache rosa avevano ipotizzato una frattura tra le due sorelle Rodriguez. Pochi scatti insieme sui social, nessuna apparente interazione durante i momenti più importanti della gravidanza. Cecilia Rodriguez ha chiarito: «Io vivo Belen non come un personaggio pubblico, ma come mia sorella. Non devo fare foto per dimostrare se viene a casa mia o no».

E sui presunti dissidi: «Non è successo niente di grave. Siamo due sorelle molto simili fisicamente ma molto diverse di carattere, quindi qualche litigata capita. Ma siamo una famiglia unita: ognuno ha la propria vita, i propri spazi, e ci sono momenti in cui stiamo più vicine e altri in cui ci vediamo meno».

Belen, zia per la prima volta

Cecilia ha voluto sottolineare anche la felicità di Belen per l’arrivo della piccola: «È entusiasta di diventare zia per la prima volta. Mi ha accompagnata nel percorso e ha detto che vorrà tenere la bambina a casa sua». Un messaggio che smentisce le voci di un raffreddamento nei rapporti familiari.

La nuova vita di Cecilia

A pochi giorni dal parto, Cecilia vive il momento più intenso della sua vita: «Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. È un periodo bellissimo, forse il più bello di sempre». Con accanto Ignazio Moser, che diventerà padre per la prima volta, la Rodriguez appare serena e pronta ad accogliere Clara Isabel.

La nascita della bambina, attesa per metà ottobre, segnerà un passaggio importante non solo nella vita della coppia ma anche nella storia pubblica della famiglia Rodriguez, da sempre sotto i riflettori ma anche capace di proteggere i momenti più intimi.