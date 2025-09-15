Notizie Audaci

Rocio Muñoz Morales a La vita in diretta dopo le dichiarazioni di Bova: ‘La mia priorità sono Alma e Luna’

Una presenza attesa in tv

Il giorno dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo, anche Rocio Muñoz Morales ha rotto il silenzio. L’attrice spagnola è stata ospite di La vita in diretta del 15 settembre per presentare Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo programma che condurrà su Rai 2 accanto a Nicola Savino. Prima ancora di entrare in studio, Rocio aveva fatto sapere al conduttore Alberto Matano di non voler affrontare pubblicamente il tema della separazione dal compagno. Tuttavia, stuzzicata dal conduttore, ha scelto di condividere alcuni pensieri personali.

Le parole di Rocio

A rompere il ghiaccio l’ironia di Savino – che le ha detto scherzosamente «Ti devo frizzare» – Rocio è apparsa serena ma determinata. «Sto bene, solo io so quello che provo dentro. Voglio che rimanga così. Ho la fortuna di avere intorno persone che mi amano e tu, Alberto, ne fai parte» – ha dichiarato rivolgendosi al conduttore.

Poi, con voce più ferma, ha aggiunto: «In questo momento difficile ho un unico pensiero e una sola priorità: Alma e Luna. Penso soltanto alle mie figlie. Ci siamo trovate in un vortice che non ci appartiene e che non fa parte di noi. Non ho niente da nascondere, voglio essere fedele alla donna che sono e alla madre che sono. Il mio silenzio è un simbolo di tutela nei loro confronti».

Il giorno prima, Raoul Bova a Verissimo

Il tema della separazione era stato inevitabilmente affrontato anche da Raoul Bova nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. L’attore, pur evitando i dettagli, aveva sottolineato l’importanza della riservatezza: «Non è che se sei un personaggio pubblico devi fare il bollettino delle tue emozioni. Le cose private devono restare tali. Tradimento, non tradimento? La gente parla, ma non sa. La situazione la sappiamo io e Rocio».

Le sue parole avevano lasciato intendere che la rottura non fosse legata a tradimenti, ma a motivazioni che i due hanno deciso di non rendere pubbliche.

Tra lavoro e vita privata

Nonostante il momento delicato, Rocio ha scelto di concentrarsi sui suoi impegni professionali. La nuova avventura su Rai 2 al fianco di Nicola Savino segna per lei un ritorno alla conduzione in prima serata a partire da martedì 16 settembre in prime time. Un’occasione importante per voltare pagina e, come ha ribadito in trasmissione, per dimostrare di voler guardare avanti senza rinnegare la propria identità di donna e di madre.

Una scelta di discrezione

La scelta di Rocio di non alimentare polemiche né voci di corridoio sembra rispondere a un’esigenza precisa: proteggere le figlie da un clamore mediatico che rischierebbe di travolgerle. Un atteggiamento che si riflette nella sua dichiarazione di voler restare «fedele alla donna che sono».

In un panorama televisivo spesso dominato dalla spettacolarizzazione delle vicende private, la sua posizione appare netta: raccontarsi attraverso il lavoro, custodendo le emozioni più intime lontano dai riflettori.

