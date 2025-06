Michelle Hunziker, un’assenza che fa rumore alla comunione della figlia Celeste

Michelle Hunziker

Weekend speciale per Michelle Hunziker: tra Goovi e sacramenti

È stato un fine settimana all’insegna della celebrazione e della famiglia per Michelle Hunziker, che sabato ha presenziato all’evento Goovi Summer Wave all’Arco della Pace di Milano, e domenica 1° giugno ha partecipato alla Prima Comunione della figlia Celeste, avuta dall’ex marito Tomaso Trussardi.

Una cerimonia raccolta, sentita e curata in ogni dettaglio, che si è svolta nella suggestiva Chiesa di San Vincenzo in Prato, nei pressi di Porta Ticinese, celebrata da Don Vittorio, parroco vicino alla famiglia.

Eleganza sobria: i look della festa

A spiccare, oltre all’atmosfera serena, è stato il gusto impeccabile della famiglia Hunziker. La festeggiata Celeste, dieci anni appena compiuti, ha indossato un abito bianco semplice con fiocco in vita e scarpette coordinate: una scelta dolce, in linea con la tradizione.

Accanto a lei le sorelle: Sole, 12 anni, ha scelto un vestitino lilla con coprispalle bianco, mentre Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle, è apparsa raggiante con un abito camicia leggero e scarpe rosse. Michelle, da parte sua, ha optato per un raffinato tailleur a quadri in lino bianco, con coda sleek e trucco naturale: sobria, elegante e radiosa.

Una cerimonia raccolta tra gli affetti più stretti

Alla cerimonia hanno partecipato pochi ma scelti invitati: oltre alle figlie, erano presenti nonna Ineke, il fratello di Michelle, Harold, la make-up artist Laura Barenghi, la manager Graziella Lopedota, ormai parte della “famiglia allargata”, e altri affetti vicini.

Assente dalle foto ufficiali, invece, Tomaso Trussardi, il papà di Celeste e Sole. Non è chiaro se la sua sia stata una scelta di discrezione o un’assenza effettiva: nessun dettaglio è emerso in merito, e Michelle ha evitato qualsiasi riferimento pubblico.

Dopo la messa, una festa in campagna

Dopo la cerimonia in chiesa, la famiglia si è spostata in una tenuta di campagna per un pranzo intimo. Il ricevimento è stato semplice ma curato, tra decorazioni floreali, momenti di gioco e tenerezza.

Non sono mancati i dettagli personalizzati, come le bomboniere artigianali chiuse in scatoline con fiocco rosa e bigliettino. Poche immagini sono state condivise sui social, nel rispetto della privacy di Celeste, ma abbastanza da trasmettere la serenità e l’intimità dell’evento.

Mamme, figlie e valori condivisi

Michelle ha voluto essere mamma prima di tutto. Sempre in prima linea per le sue figlie, non ha nascosto l’emozione per questo momento di crescita spirituale. In alcune foto pubblicate su Instagram la si vede sorridere accanto alle tre figlie e al parroco.

Aurora, ormai madre a sua volta del piccolo Cesare, non ha mancato l’appuntamento. Sebbene il bambino non compaia in nessuno scatto, Aurora ha partecipato con il compagno Goffredo Cerza, in perfetto stile “famiglia allargata armonica”.

Celeste, la più piccola di casa, al centro della scena

Celeste, solitamente la più riservata delle figlie Hunziker-Trussardi, è stata la vera protagonista. Il suo sorriso, la sua compostezza e la dolcezza con cui ha vissuto ogni momento della giornata hanno colpito tutti i presenti.

La scelta di non spettacolarizzare l’evento ha fatto sì che la cerimonia fosse intima, autentica e significativa, lontana dagli eccessi spesso visti nel mondo dello spettacolo.