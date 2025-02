Chiara Ferragni su Fedez: ‘Dice che mi ha amata? Non lo so’, la richiesta di risarcimento a Corona

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5

Un anno “devastante”. “In tutto”. Tra vicende giudiziarie e vita privata, Chiara Ferragni non fa mistero di attraversare un momento difficile. “Ho avuto momenti migliori, ma ormai a questi up and down ci siamo abituati”, ammette, nell’intervista concessa all’inviato di Pomeriggio 5, l’influencer e imprenditrice, che la scorsa settimana è stata rinviata a giudizio per i casi del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di cioccolato.

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: ‘Ho avuto momenti migliori, dispiace che i miei figli possano soffrire’

Truffa aggravata l’accusa nei confronti dell’ex regina dei social, che si trova anche ad affrontare la bufera mediata scatenata dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua relazione con l’ex marito, il rapper Fedez. “Dice che mi ha amata? Non lo so… Non c’entro niente con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento e mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli. Ho cercato di stare zitta, di essere superiore, ma penso anche sia giusto difendersi”. É proprio per difendersi che la Ferragni, attraverso il suo legale, l’avvocato Giuseppe Iannaccone, ha diffidato Fabrizio Corona a pubblicare altre rivelazioni, o presunte tali, sulla sua storia con l’ex marito.

E, forte di una scrittura privata sottoscritta nel settembre del 2023, ha chiesto all’ex re dei paparazzi un risarcimento record di oltre un milione di euro. Ovvero centomila euro per ogni violazione della scrittura privata, che impegnava l’uomo ad astenersi per 10 anni dall’effettuare “commenti, valutazioni, esternazioni, anche se riferito da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante” sull’influencer e sull’ex marito. “Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy.

La richiesta di risarcimento a Fabrizio Corona e la replica

La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità?” – è la replica social di Corona, che promette altre scottanti rivelazioni nella puntata del 10 febbraio del suo falsissimo.it. “È vero che in tanti momenti della mia vita non c’è stata privacy, ma con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento non c’entro niente – ribatte la Ferragni – e volevo starne fuori il più possibile. Su Federico e su quello che è stata la nostra storia non voglio più fare commenti”.

Chiara Ferragni è tranchant anche sull’inchiesta che la riguarda e sul processo nei suoi confronti, che inizierà il 23 settembre. “Aspetteremo, cosa devo fare? – Dice al riguardo – Sono sicura di essere innocente al 100% e lo dimostrerò ancora di più. Sono determinata a farlo in tutti i modi”.