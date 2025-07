Corrado Fumagalli compleanno e 35 anni di carriera: party esclusivo a Milano nel segno dell’audacia

Corrado Fumagalli

Sabato 19 luglio, a Milano, andrà in scena un evento speciale dedicato ai fan dell’intrattenimento per adulti: il compleanno di Corrado Fumagalli, imprenditore e storico conduttore del talk “SexyBar”, oggi noto per aver fondato una delle principali manifestazioni nazionali del settore.

La festa si svolgerà in uno dei pochi club riservati ai soli soci adulti nel capoluogo lombardo, in via Comasina. L’evento rappresenta una preview della celebre manifestazione in programma a Bergamo dal 29 al 31 agosto 2025.

Spettacoli e performance live: un assaggio della kermesse nazionale

Durante il party, che si terrà dalle 15 a mezzanotte, saranno presenti performer noti tra i creator italiani, tra cui Sara Diamante (madrina dell’evento), Noemi Blonde, Sonia Eyes, Cristina Bianchini, Pamela Lolly, Kristel Bulgari, Alex Leon, Mojito, Nataly Cool e molti altri.

Il tutto accompagnato da animazione, frutta fresca, schiuma party e momenti ludici curati dal performer e vocalist LGBTQ+ Lorenzo Pezzotti.

Anticipazioni su BergamoSex 2025

Il compleanno di Fumagalli è anche un modo per presentare in anteprima parte del cast della prossima edizione di BergamoSex, in programma presso la discoteca Bolgia di Osio Sopra (Bg), evento giunto alla sua 21ª edizione.

Per il 2025, l’organizzazione ha annunciato un nuovo logo “Il BergAMO” e tante novità. Tra gli ospiti già confermati figurano alcune delle personalità più seguite del settore per adulti, tra cui Michelle Comi, Max Felicitas, e nomi noti del cinema per adulti internazionale.

Una carriera lunga 35 anni

Classe 1967, Corrado Fumagalli è tra i pionieri dell’intrattenimento per adulti in Italia. Con questo evento, intende celebrare non solo il proprio compleanno, ma anche una carriera durata oltre tre decenni, costruita tra tv locali, eventi live e produzioni nazionali.

Conclusione: un’anteprima dal sapore estivo

L’evento del 19 luglio è l’inizio simbolico di un’estate dedicata a un pubblico adulto, all’insegna dell’inclusione, del rispetto e dell’intrattenimento fuori dagli schemi. L’appuntamento clou resta però a fine agosto a Bergamo, con la nuova edizione del festival più trasgressivo d’Italia.