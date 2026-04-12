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Raffaella Fico: ‘Ci sto male, lo amo ancora’, ma spuntano foto di Izzo con una misteriosa donna

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 12 Apr, 2026 - ore: 22:03 #Armando Izzo, #Raffaella Fico, #Verissimo
Raffaella FicoRaffaella Fico

Cosa ha detto Raffaella Fico a Verissimo sulla rottura con Izzo?

Una confessione a cuore aperto, tra lacrime e parole che pesano come macigni. Negli studi di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha deciso di raccontare tutto.

È stato un fulmine a ciel sereno”, dice, con la voce spezzata. La fine della relazione con Armando Izzo arriva senza segnali, senza preavviso, mentre — come lei stessa sottolinea — stavano costruendo qualcosa di importante.

Io lo amo ancora e credo che anche lui mi ami”, confessa. Una frase che fotografa perfettamente il paradosso emotivo: amore ancora vivo, ma relazione finita.

E poi il dettaglio che spiazza:
“È partito per una partita, è tornato e mi ha detto che voleva un momento di riflessione. E se n’è andato”.

Il dolore privato: il lutto del bambino perso

Ma dietro la rottura c’è un dolore ancora più profondo, che rende tutto più fragile.
La perdita del bambino al quinto mese di gravidanza, un trauma che Raffaella Fico non ha ancora elaborato.

Non ho ancora superato quel lutto”, ammette. E si capisce che la separazione arriva in un momento già devastante.

Due colpi ravvicinati: prima la perdita, poi l’abbandono.
Una cosa dopo l’altra”, ripete, quasi a cercare un senso che ancora non trova.

Il risultato è una ferita aperta, emotivamente e pubblicamente.

Perché Izzo ha lasciato? I dubbi e le domande senza risposta

La verità, almeno per ora, resta sospesa.
Non so cosa sia successo”, dice Fico. Nessuna spiegazione chiara, nessun motivo definitivo.

L’unica ipotesi è quella di una crisi personale del calciatore:
“Credo abbia bisogno di stare da solo”.

Eppure, il racconto lascia spazio a più di un interrogativo. Perché una decisione così drastica? Perché proprio ora?

Fico non attacca, non accusa. Ma tra le righe emerge una delusione profonda:
L’ho guardato negli occhi e ho capito che non stava bene”.

Le foto con un’altra donna: cosa sta emergendo sui social?

Ed è qui che la storia cambia tono.

Mentre l’intervista andava in onda su Canale 5, sui social esplodeva un altro capitolo. L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato alcune immagini che ritrarrebbero Armando Izzo a cena con una donna misteriosa.

Negli scatti:

  • una bionda non identificata
  • atteggiamenti confidenziali
  • presunti baci e gesti affettuosi

Elementi che, in poche ore, hanno acceso il dibattito online. Coincidenze? Nuova relazione? Semplice amicizia?

Per ora, nessuna conferma ufficiale. E soprattutto, nessuna replica da parte di Izzo.

Ritorno possibile o storia finita?

La domanda resta sospesa, anche nello studio di Verissimo.

“E se lui tornasse?” chiede Toffanin.
La risposta di Fico è lucida, ma non chiusa:

Dovrebbe darmi delle spiegazioni. Poi nella vita non si sa mai”.

Non una porta spalancata, ma nemmeno chiusa. Perché i sentimenti, come dice lei stessa, “non svaniscono da un giorno all’altro”.

E forse è proprio questo il punto più potente della vicenda:
una storia finita, ma non ancora conclusa.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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