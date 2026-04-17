Hollywood, arrestato D4vd: il corpo della 14enne trovato nella sua Tesla, svolta nel caso

Il ritrovamento choc nella Tesla
La vicenda aveva avuto inizio l’8 settembre, quando la polizia di Los Angeles era intervenuta in un deposito giudiziario dopo alcune segnalazioni per un forte odore proveniente da un veicolo abbandonato.
All’interno del bagagliaio anteriore dell’auto — una Tesla registrata proprio a nome di Burke — gli agenti avevano fatto una scoperta drammatica: il corpo della giovane, nascosto in un sacco e in avanzato stato di decomposizione.
L’auto era stata precedentemente recuperata sulle colline di Hollywood, dove residenti della zona avevano segnalato la presenza di odori sospetti.
L’indagine e la svolta
Dopo il ritrovamento, le indagini si erano concentrate immediatamente su Burke. In un primo momento, attraverso un portavoce, il musicista aveva dichiarato di collaborare con le autorità.
Con il passare delle settimane, però, la situazione sarebbe cambiata. Secondo quanto riportato da media locali, la collaborazione si sarebbe interrotta, mentre gli investigatori proseguivano gli accertamenti.
Tra gli elementi finiti sotto la lente anche alcuni spostamenti del 21enne, in particolare un viaggio nella zona di Santa Barbara nei mesi successivi alla scomparsa della ragazza.
La vittima e la scomparsa
Celeste Rivas Hernandez era scomparsa dalla sua abitazione di Lake Elsinore già nel 2024. L’ultima volta sarebbe stata vista nel mese di aprile.
Per mesi non si erano avute notizie, fino al tragico ritrovamento che ha riaperto il caso e portato all’avvio di un’indagine per omicidio.
Al momento del recupero del corpo, la causa della morte non era stata immediatamente determinata, elemento che ha reso ancora più complessa la ricostruzione degli eventi.
L’arresto e i prossimi sviluppi
Ora la svolta: Burke è stato fermato dalla Robbery-Homicide Division della polizia di Los Angeles ed è attualmente detenuto senza possibilità di cauzione.
Il caso sarà sottoposto nei prossimi giorni all’ufficio del procuratore distrettuale, che dovrà formalizzare le accuse.
Le conseguenze sulla carriera
Subito dopo il ritrovamento del corpo, il cantautore aveva annullato senza spiegazioni pubbliche il suo tour negli Stati Uniti e sospeso la promozione del suo album.
Una decisione che, alla luce degli sviluppi recenti, assume oggi un significato diverso, inserendosi in un quadro investigativo che si è progressivamente consolidato fino all’arresto.
Un caso ancora aperto
Nonostante il fermo, restano ancora diversi aspetti da chiarire. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.
Una vicenda che unisce cronaca nera e mondo dello spettacolo, e che continua a sollevare interrogativi destinati a trovare risposta nei prossimi passaggi giudiziari.