Diego Daddi ed Elga Enardu

Diego Daddi, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne , ha recentemente deciso di lanciarsi in una nuova avventura, aprendo un profilo su OnlyFans, dove offre contenuti esclusivi al prezzo di 25 euro. La scelta ha suscitato diverse reazioni, ma è stata immediatamente commentata anche dalla sua compagna, Elga Enardu, una love story che affonda le radici nel celebre programma di Maria De Filippi.

Diego Daddi offre contenuti esclusivi su OnlyFans a 25 euro

Daddi, oggi quarantenne, ha conquistato la notorietà televisiva grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne , dove inizialmente corteggiava un’altra persona prima di trovare l’amore con Elga. I due si sono sposati nel 2017, ma la decisione di Diego di condividere contenuti esclusivi su OnlyFans ha sollevato dubbi sulla loro relazione, alimentati da alcune frecciatine scambiate online tra i due.

Elga ha voluto subito rassicurare i fan sulla solidità del loro matrimonio, chiarendo che il profilo OnlyFans di Diego non è stato hackerato e che la coppia non è in crisi. “Abbiamo semplicemente attraversato un momento di tensione, che abbiamo sbagliato a rendere pubblico sui social”, ha spiegato la Enardu in una storia su Instagram. Inoltre, Elga ha confermato di non avere alcun problema con la scelta professionale del marito. “Sostengo pienamente questa sua decisione. Credo che ognuno debba essere libero di esprimersi come vuole, purché non faccia del male a nessuno” – ha dichiarato, sottolineando che ognuno ha diritto di fare le proprie scelte.

Elga Enardu: ‘Momento di tensione che non riguarda la sua scelta’

Diego Daddi non è l’unico ex protagonista di Uomini e Donne ad approdare su OnlyFans. Tra i volti noti che hanno seguito la stessa strada troviamo Lucas Peracchi, che ha trasformato il social in una vera e propria professione, e gli ex tronisti Matteo Fioravanti e Joele Milan. Anche Giulio Raselli, Mariano Catanzaro e Alessio Lo Passo hanno scelto la piattaforma per condividere i loro contenuti esclusivi.