Diletta Leotta e la disavventura in aeroporto: ‘Perquisizione imbarazzante, mi ha strizzato… ‘

Diletta Leotta

Diletta Leotta fermata in aeroporto: il racconto in diretta radio

Diletta Leotta è abituata a essere sotto i riflettori, ma questa volta è stata protagonista di un episodio che l’ha lasciata senza parole. Durante il programma radiofonico 105 Take Away, la conduttrice sportiva ha raccontato con ironia un’esperienza imbarazzante vissuta in un aeroporto tedesco mentre rientrava in Italia dopo una visita al compagno Loris Karius.

“Sono abituata ai controlli di sicurezza, ma questa volta è stata tutta un’altra storia”, ha detto ridendo. La giornalista ha spiegato che, dopo essere passata sotto il metal detector, una poliziotta le ha comunicato la necessità di un ulteriore controllo. “All’improvviso mi dice ‘ti devo controllare’ e io, senza capire il motivo, mi sono trovata a vivere una scena surreale”.

‘Mi ha strizzato il seno e fatto il solletico sotto i piedi‘

Diletta Leotta ha continuato il racconto descrivendo il momento più imbarazzante della perquisizione: “La signora inizia a toccarmi e mi strizza il seno. Io ero totalmente spiazzata! Poi mi ha chiesto di alzare le braccia, ma ho un problema: soffro terribilmente il solletico. È stata una tortura!”

Ma non è finita lì. La conduttrice ha spiegato che l’agente ha voluto controllare anche i piedi: “Mi ha fatto togliere le scarpe e ha iniziato a farmi il solletico sotto la pianta dei piedi. Giuro, non sapevo se ridere o piangere!”.

Un trauma d’infanzia che riaffiora

Il controllo ha riportato alla memoria un ricordo d’infanzia: “Da piccola mio fratello mi bloccava e mi faceva il solletico fino a farmi piangere. È stato un trauma!”.

L’aneddoto ha fatto ridere gli ascoltatori e i conduttori della trasmissione, ma ha anche scatenato il dibattito su quanto certi controlli possano risultare eccessivi. “Capisco la sicurezza, ma magari evitare il solletico sotto i piedi la prossima volta, ecco” – ha concluso Diletta Leotta tra le risate.