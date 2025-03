Grande Fratello, cosa sta succedendo a Shaila Gatta: il mistero delle prove e gli indizi social

Shaila Gatta starebbe vivendo un momento di crisi, a rischio la relazione con Lorenzo?

Shaila Gatta avrebbe saltato le prove della coreografia

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Shaila Gatta ha scelto la strada del silenzio con l’eccezione di qualche indizio social. Dettagli che non sono passati inosservati ai suoi fan. La ballerina ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto con Lorenzo Spolverato, alimentando le speculazioni su una possibile crisi alla vigilia della finalissima del 31 marzo.

‘Non sta attraversando un buon momento’

Sembra tra l’altro che l’ex velina non abbia partecipato alle prove della coreografia che andrà in scena in occasione dell’atto finale del reality show. Alcuni fan hanno aspettato gli ormai ex gieffini ma tra questi non c’era Shaila Gatta. Una ragazza avrebbe chiesto notizie ad Enzo Paolo Turchi che avrebbe riferito che non sta attraversando un buon momento. Nessuna conferma è arrivata dalla diretta interessata né il coreografo ha smentito l’indiscrezione.

A rendere il tutto ancora più enigmatico è stata una story pubblicata da Shaila Gatta, con l’emoji di un cuore fasciato, simbolo di un periodo di sofferenza. Dall’altra parte la madre di Lorenzo Spolverato ha invece pubblicato un’immagine che li ritrae insieme, segnale che la situazione potrebbe essere ancora in evoluzione.

Non solo la ballerina ha utilizzato l’emoji di una gatta con i topi e poi delle persone che ballano per lanciare un messaggio in codice. Secondo alcuni sarebbe rivolto a Chiara Cainelli, sua amica in casa tra l’altro, per l’avvicinamento a Lorenzo di questi giorni ma per altri sarebbe un chiaro riferimento ad Helena Prestes.

Emoticon e messaggi in codice

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex velina starebbe attraversando un momento di riflessione dopo aver preso coscienza di alcune dinamiche vissute durante il reality che non l’avrebbero tutelata. L’influencer Deianira Marzano ha infatti sottolineato che Shaila ha acquisito «nuova consapevolezza su ciò che non ha funzionato».

Nel frattempo, i social si infiammano e i fan continuano a interrogarsi: si tratta solo di un momento di crisi o la rottura tra Shaila e Lorenzo è definitiva? Il futuro della coppia rimane avvolto nel mistero.