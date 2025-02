Nikita Pelizon a Verissimo: ‘Dovrò operarmi al cuore dopo l’ischemia’, i cattivi pensieri e lo stalker

Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite a Verissimo sabato 1° febbraio 2025, dove ha condiviso dettagli intimi sulla sua salute e sulla sua vita personale.

Problemi di salute e intervento al cuore

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Nikita ha rivelato di avere un problema cardiaco che le ha causato un’ischemia lo scorso anno. Dopo due anni di sintomi come vertigini, tremori alle gambe e stanchezza cronica, inizialmente attribuiti allo stress, ha finalmente ricevuto una diagnosi chiara. A marzo, dovrà sottoporsi a un intervento al cuore che dovrebbe risolvere gran parte dei suoi problemi di salute. Nel frattempo, ha dovuto rallentare i ritmi e modificare il suo stile di vita.

Esperienze traumatiche e trasferimento da Milano

Nikita ha anche raccontato di un’esperienza traumatica vissuta a Milano, dove un vicino di casa era ossessionato da lei, arrivando ad avere sue foto sul cellulare. Questo episodio l’ha spinta a lasciare la città per tutelare la propria sicurezza e tranquillità. “Era ossessionato da me. Non era una persona che stava bene, ma questo mi ha permesso di andare via da Milano e tornare dai miei genitori”.

Difficoltà familiari e malessere adolescenziale

La modella ha parlato delle difficoltà nel rapporto con la sua famiglia, testimoni di Geova, che l’hanno portata a essere cacciata di casa due volte. Durante l’adolescenza, ha attraversato un periodo di profondo malessere, arrivando a pensare al suicidio all’età di 16 anni. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale non ha negato che c’è qualcuno nella sua vita ma ha preferito non entrare nel merito. “Ne parleremo la prossima volta”.

Percorso professionale e relazioni

Nikita Pelizon ha partecipato a “Pechino Express” insieme a Helena Prestes e ha vinto il Grande Fratello Vip nel 2023. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto relazioni con Matteo Damante e Valerio Tremiterra, e si era vociferato di un presunto flirt con Helena Prestes ma la brasiliana di recente ha raccontato di non aver avuto relazioni con donne.

Nonostante le sfide affrontate, Nikita continua a mostrarsi determinata e resiliente, affrontando con coraggio le difficoltà della vita.