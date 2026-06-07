Dua Lipa e Callum Turner spariscono dai radar dopo le nozze: il mistero dello yacht e le prime partenze vip

Dua Lipa e Callum Turner

Dopo la festa da sogno a Villa Valguarnera, la coppia non è stata avvistata a Villa Igiea, Elton John ha già lasciato Palermo

Dopo il matrimonio da favola celebrato tra Palermo e Bagheria, attorno a Dua Lipa e Callum Turner torna il massimo riserbo. Se fino a ieri l’attenzione era concentrata sulla spettacolare festa organizzata a Villa Valguarnera, oggi a far discutere è soprattutto l’assenza della coppia dai luoghi che avevano fatto da quartier generale ai festeggiamenti.

Nella mattinata successiva alle nozze, infatti, non sono stati registrati movimenti riconducibili ai due neo sposi a Villa Igiea, il lussuoso hotel scelto per ospitare loro e gran parte degli invitati arrivati in Sicilia da tutto il mondo.

A rendere ancora più fitto il mistero c’è un altro dettaglio: il superyacht Nero, associato nei giorni scorsi all’organizzazione dell’evento, non risulta più ormeggiato al molo di Marina di Villa Igiea.

Circostanze che alimentano l’ipotesi che la coppia possa aver trascorso la notte e parte della giornata in mare, lontano da fotografi e curiosi.

Elton John lascia Palermo, iniziano le partenze degli ospiti

Mentre gli sposi mantengono il massimo riserbo, per molti degli ospiti internazionali il weekend siciliano è già terminato.

Tra i primi a lasciare Palermo c’è stato Elton John, protagonista di uno dei momenti più emozionanti della festa. Il cantante britannico è partito insieme al marito David Furnish a bordo di un jet diretto a Farnborough, nel Regno Unito.

Nei giorni scorsi erano arrivati in Sicilia alcuni tra i nomi più importanti della musica, della moda e del cinema internazionale. Tra gli invitati figuravano anche Donatella Versace, Charli XCX, George Daniel, Mark Ronson, Olivia Dean, Kevin Parker e numerosi altri ospiti provenienti da Londra, Los Angeles e Parigi.

Villa Igiea blindata, ma l’atmosfera è cambiata

Attorno a Villa Igiea continua a essere presente personale di sicurezza privata, ma il clima appare molto diverso rispetto alle ore precedenti alle nozze.

Nei giorni più intensi dei festeggiamenti la struttura era stata praticamente blindata, con controlli continui e massima attenzione alla privacy degli ospiti.

Le suite vista mare risultano ancora prenotate fino a questa sera, mentre restano pochissime camere disponibili per la notte successiva.

All’interno dell’hotel sono ancora visibili alcuni dei minivan utilizzati per gli spostamenti degli invitati durante il lungo weekend di celebrazioni.

A Bagheria è già tempo di smobilitazione

Scenario completamente diverso a Villa Valguarnera, la residenza barocca scelta per il momento più atteso delle nozze.

Fin dalle prime ore del mattino camion e mezzi tecnici hanno iniziato a rimuovere allestimenti, strutture e attrezzature utilizzate durante la festa che ha riunito oltre duecento invitati.

Di quanto accaduto all’interno della villa è filtrato pochissimo. Dall’esterno si sono percepiti soltanto alcuni momenti dell’evento, tra cui l’esibizione al pianoforte di Elton John sulle note di Your Song e il lungo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Bagheria.

Palermo vetrina mondiale del lusso

Al di là del riserbo che continua a circondare gli sposi, il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner ha confermato ancora una volta il ruolo della Sicilia come destinazione privilegiata per gli eventi internazionali di alto profilo.

Tra ville storiche, palazzi nobiliari, hotel iconici e panorami affacciati sul Mediterraneo, Palermo è diventata per alcuni giorni il centro di una celebrazione capace di attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo.

E mentre i camion smontano gli ultimi allestimenti e gli ospiti fanno ritorno a casa, resta ancora un interrogativo: dove si trovano davvero Dua Lipa e Callum Turner dopo il matrimonio più esclusivo dell’anno?