Garlasco, Nuzzi replica alle polemiche dopo l’intervista a Marco Poggi: ‘A Quarto Grado al massimo paghiamo una pizza’

Gianluigi Nuzzi

Il giornalista respinge le accuse sul presunto cachet: ‘Ho querelato Corona e lo querelerò ancora’

L’intervista di Marco Poggi a Quarto Grado continua a far discutere. A distanza di pochi giorni dalla prima apparizione televisiva del fratello di Chiara Poggi, che ha rotto il silenzio a 19 anni dall’omicidio della sorella, è Gianluigi Nuzzi a intervenire pubblicamente per rispondere alle polemiche nate attorno alla trasmissione di Rete 4.

In un’intervista rilasciata a Libero, il conduttore di Quarto Grado difende il lavoro della sua redazione e respinge con decisione le accuse secondo cui Marco Poggi avrebbe ricevuto un compenso per concedere l’intervista.

“A Quarto Grado il massimo che possiamo pagare è una pizza”, afferma Nuzzi, riferendosi alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

La replica sulle accuse del presunto cachet

Il riferimento è alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva sostenuto che a Marco Poggi sarebbero stati corrisposti 50 mila euro per partecipare alla trasmissione.

Un’ipotesi che Nuzzi definisce priva di fondamento.

“Ma vorrei sapere quella cifra da dove gli viene. Perché proprio 50mila e non 100mila o addirittura un milione?”, osserva il giornalista.

Poi aggiunge: “Forse un pernottamento o un volo aereo quando è necessario. Niente di più”.

Parole accompagnate da una presa di posizione netta anche sul piano legale.

“Ho querelato Corona e tornerò a querelarlo”, ribadisce il conduttore.

Il plauso alla giornalista che ha intervistato Marco Poggi

Nuzzi ha voluto inoltre sottolineare il lavoro svolto dalla giornalista Martina Maltagliati, autrice dell’intervista che ha portato per la prima volta Marco Poggi davanti alle telecamere.

“A me ha commosso la nostra Martina Maltagliati che, con una gravidanza al settimo mese, ha preso l’ennesimo treno ed è andata a Mestre a condurre un’intervista così densa”, racconta.

Secondo il giornalista, il merito principale di quello che molti hanno definito un vero e proprio colpo giornalistico va proprio alla cronista che ha raccolto le parole del fratello di Chiara Poggi.

“Nessun riguardo per le vittime e i familiari”

Nel corso dell’intervista Nuzzi affronta anche il tema dell’esposizione mediatica che continua a circondare il caso Garlasco.

Una situazione che, a suo giudizio, avrebbe finito per coinvolgere non soltanto i protagonisti dell’inchiesta, ma anche la famiglia della vittima.

“Per la prima volta non si è avuto nessun riguardo verso le vittime e i parenti delle vittime”, sostiene.

Il giornalista ricorda come negli ultimi mesi Chiara Poggi, il fratello Marco e i genitori siano stati nuovamente trascinati al centro dell’attenzione pubblica a seguito della riapertura delle indagini.

Per Nuzzi è incomprensibile che una famiglia colpita da un dolore così profondo debba difendersi da accuse e ricostruzioni diffuse senza riscontri.

La visita nella villetta di Garlasco

Particolarmente toccante anche il ricordo della visita nella casa della famiglia Poggi.

Nuzzi racconta di aver incontrato i genitori di Chiara nella villetta di via Pascoli e di aver trovato un ambiente rimasto praticamente immutato rispetto a quasi vent’anni fa.

“Hanno tolto le lancette agli orologi. In quella casa è rimasto tutto identico, tranne il tappetino del bagno”, spiega.

Un dettaglio che, secondo il giornalista, racconta meglio di qualsiasi parola il lungo e complesso percorso di elaborazione del lutto affrontato dalla famiglia.

Il caso Garlasco e la nuova inchiesta

Nuzzi definisce inoltre senza precedenti quanto sta accadendo sul piano giudiziario.

Da un lato c’è una Procura che sta riesaminando aspetti già affrontati nei precedenti gradi di giudizio; dall’altro c’è una vicenda che continua a dividere opinione pubblica e osservatori.

“È un segno di salute per una magistratura che ha un forte senso autocritico”, osserva.

Allo stesso tempo, però, il conduttore invita alla prudenza e auspica che eventuali nuovi sviluppi vengano affrontati con rigore, evitando errori e semplificazioni.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua infatti a occupare il dibattito pubblico. E l’intervista di Marco Poggi, insieme alle polemiche che ne sono seguite, dimostra quanto quella ferita sia ancora aperta.