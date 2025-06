Elena Sofia Ricci risponde ad Amendola: ‘Chi ti ama ti rispetta’, il gelo sul ritorno de I Cesaroni

Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci

Le parole dell’attrice dopo le accuse di Claudio Amendola sulle assenze nella nuova stagione

La reunion de I Cesaroni, una delle serie televisive italiane più amate degli anni Duemila, è diventata il centro di un acceso dibattito. Il ritorno dello storico show su Canale 5 ha riportato alla ribalta non solo i personaggi della Garbatella, ma anche le polemiche tra vecchi protagonisti. A innescare la miccia è stato Claudio Amendola, regista e volto iconico della fiction nei panni di Giulio Cesaroni, che durante l’Italian Global Series Festival di Rimini ha commentato con parole molto dure l’assenza di alcuni interpreti storici: “Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’.”

Un’affermazione che ha colpito nel segno, provocando reazioni immediate. Tra le più significative, quella di Elena Sofia Ricci, che in un’apparente risposta via Instagram ha condiviso un messaggio che in molti hanno interpretato come una frecciatina all’ex collega: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta.”

La posizione di Elena Sofia Ricci: ‘Scelte professionali, non mancanza di affetto’

L’attrice, che interpretava Lucia, moglie di Giulio nella fiction, ha preferito la diplomazia, senza mai nominare direttamente Amendola. Tuttavia, la frase condivisa parla chiaro e sembra voler ristabilire un principio fondamentale: il rispetto tra colleghi.

Elena Sofia Ricci è attualmente impegnata sul set della terza stagione della fiction thriller I casi di Teresa Battaglia, a conferma del suo percorso professionale ormai distante dalle atmosfere da commedia familiare de I Cesaroni. In passato, la stessa attrice aveva espresso pubblicamente l’idea che “ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto”, riferendosi proprio alla serie.

Micol Olivieri: “Mai ricevuta proposta. Ognuno fa le sue scelte”

A intervenire è stata anche Micol Olivieri, che nella fiction interpretava Alice, figlia del personaggio di Ricci. In una storia su Instagram, ha dichiarato di non aver mai ricevuto una proposta concreta per la nuova stagione, aggiungendo: “Nella vita si fanno delle scelte in base ai propri progetti. Rimane un bellissimo ricordo, così resterà per sempre.”

Anche Max Tortora e Alessandra Mastronardi, altre due assenze illustri, avevano da tempo preso le distanze dal ritorno, per motivi personali e professionali. Se da un lato Amendola ha ribadito che nessuno è stato escluso dal progetto per volontà della produzione, dall’altro la mancata adesione sembra derivare da percorsi artistici diversi e legittimi.

Nuovo cast e nuove storie: I Cesaroni ripartono dalla crisi post-Covid

La nuova stagione, attesa su Canale 5 con dodici episodi inediti, racconterà una Garbatella trasformata dai tempi, con la bottiglieria di famiglia in crisi “per colpa del Covid”. Torneranno Matteo Branciamore e altri volti storici, ma entreranno anche nuovi personaggi, come Andrea Arru, nel ruolo di un ragazzo neurodivergente, e Marta Filippi, la nuova compagna di Marco.

La frecciatina social e un possibile premio

Elena Sofia Ricci sarà premiata al festival di Rimini con il Maximo Excellence Award, ma l’atmosfera resta tesa. La sensazione è che, dopo le dichiarazioni di Amendola, ogni possibilità di un cameo da parte della Ricci si sia definitivamente chiusa.

Il passato è ormai alle spalle, e ognuno sembra aver preso strade diverse. Ma resta una certezza: I Cesaroni hanno lasciato un’impronta profonda nella televisione italiana. E anche nella memoria emotiva del pubblico, dove rispetto e nostalgia dovrebbero avere sempre la meglio sulla polemica.