Eleonora Giorgi, un anno dopo la diagnosi del tumore tra speranze e paure: Silvia Toffanin in lacrime

Non è stato facile gestire l’emozione per Silvia Toffanin durante l’intervista con Eleonora Giorgi nel corso della puntata di Verissimo del 27 ottobre. L’attrice sta lottando contro un tumore al pancreas e le sue speranze sono legate a una cura sperimentale alla quale dovrebbe sottoporsi da gennaio. “Sto facendo una chemio molto seria. Ce l’ho ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo”.

Eleonora Giorgi: ‘Quest’anno ce l’abbiamo fatta e siamo stati molto fortunati’, la speranza della terapia sperimentale

Eleonora Giorgi ha spiegato di aver scoperto il male l’anno scorso per via di una strana tosse avvertita il giorno che festeggiava i 70 anni. “Questo anno ce l’abbiamo fatta e siamo stati molto fortunati. C’è chi non supera l’anno come la carissima Paola Marella che ha avuto lo stesso male” – ha precisato l’attrice che ha raccontato di aver ricevuto un grandissimo sostegno da “quello che noi chiamiamo pubblico” oltre che dalla famiglia e da tanti colleghi.

“É pazzesco, mi trasmettono amore. Sono una donna fortunata perché in questa tragedia ho dei supporti” – ha aggiunto l’artista che poi ha ringraziato gli oncologi che la stanno seguendo. “Il lavoro che stanno facendo Luca Marchetti e il padre Paolo. Fare l’oncologo non è come fare il dottore. Devono essere anche psicologi, fratelli”. Poi ha ricevuto un messaggio da Cristiano Malgioglio. In chiusura di intervista Silvia Toffanin non ha trattenuto le lacrime.

Silvia Toffanin in lacrime: ‘Ti vogliamo veramente tanto bene’

“Quando ci vediamo? Alla Tac perché dobbiamo brindare. La buttiamo sul fatalismo. Ti faccio sapere come va” – ha riferito Eleonora Giorgi mentre la conduttrice si è abbandonata in un commosso pianto. “Ti vogliamo veramente tanto tanto bene! Sono affezionata tantissimo a te e anche ai tuoi figli che sono fantastici, uno più bravo dell’altro. Conosco meno Andrea, conosco di più Paolo, ma vi do l’abbraccio più grande del mondo“. L’attrice ha ringraziato. “Non trovo le parole. Tesoro noi non ti lasciamo, terrò duro anche per te. Credimi mi dai una mano enorme” – ha spiegato in chiusura di intervista a Verissimo.