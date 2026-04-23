Uomini e Donne, l’ex tronista Federica Aversano a processo per stalking: in aula il confronto con l’ex compagno

Federica Aversano

Un rapporto finito e finito in tribunale

Dalla fine di una relazione al centro di un’aula di giustizia. È questo il punto in cui si trova oggi la vicenda che vede coinvolta Federica Aversano, 33 anni, volto noto di Uomini e Donne, rinviata a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagno, il 38enne D. S. di 38 anni di Santa Maria Capua Vetere.

Il procedimento è in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguarda un rapporto ormai concluso da tempo, ma che – secondo l’accusa – avrebbe lasciato strascichi ben oltre la separazione.

Le contestazioni: comportamenti insistenti e clima di tensione

Al centro del processo c’è la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto dopo la fine della relazione. Secondo la denuncia presentata dall’uomo, 38 anni, la situazione sarebbe degenerata in una serie di comportamenti ritenuti invasivi e ripetuti nel tempo.

Tra gli episodi segnalati figurano contatti frequenti, anche in orari notturni, discussioni accese e momenti di forte conflittualità. Elementi che, per la Procura, avrebbero configurato un quadro compatibile con il reato di atti persecutori.

Da qui l’attivazione delle procedure previste dal “Codice Rosso” e il successivo rinvio a giudizio.

L’udienza: tre ore di domande incrociate

L’ultima udienza, tenutasi il 21 aprile davanti al giudice Giovanni Caparco, ha rappresentato uno snodo importante.

L’ex compagno, costituitosi parte civile, è stato ascoltato a lungo e sottoposto a un controinterrogatorio serrato da parte della difesa. Un confronto durato ore, in cui si è cercato di ricostruire nel dettaglio la natura del rapporto tra i due e il contesto in cui sarebbero maturati i fatti contestati.

Un passaggio chiave per testare la solidità dell’impianto accusatorio.

La linea difensiva: “Vicenda distorta”

La posizione di Federica Aversano resta netta. L’ex tronista ha sempre respinto ogni accusa, parlando di una ricostruzione non aderente alla realtà.

Secondo la difesa, si tratterebbe di una vicenda segnata da tensioni personali e interpretazioni divergenti dei fatti, più che da comportamenti persecutori.

Aversano ha più volte ribadito l’intenzione di difendersi nel processo, sottolineando anche le ricadute che la vicenda avrebbe avuto sulla sua immagine pubblica e privata.

Il nodo familiare e la gestione del figlio

Nel mezzo, c’è anche la gestione della vita familiare. Il figlio nato dalla relazione, oggi di sei anni, è affidato alla madre secondo quanto stabilito in sede civile.

Un elemento che resta sullo sfondo del processo penale, ma che contribuisce a delineare un quadro complesso, dove la dimensione personale e quella giudiziaria si intrecciano.

Prossima udienza il 30 giugno: testimone chiave

Il calendario del processo è già fissato per il prossimo passaggio. Il tribunale tornerà a riunirsi il 30 giugno, quando sarà ascoltata la madre dell’ex compagno.

Una testimonianza ritenuta rilevante, che potrebbe offrire ulteriori elementi sulla dinamica dei rapporti tra le parti e sul contesto in cui sarebbero avvenuti i fatti contestati.

Dal piccolo schermo alle aule giudiziarie

Per Federica Aversano si tratta di una fase completamente diversa rispetto alla notorietà televisiva che l’ha resa conosciuta al pubblico. Era stata presentata come tronista del dating show attraverso una clip diffusa il 30 agosto 2022.

Già in passato aveva raccontato le difficoltà personali vissute durante l’esperienza a Uomini e Donne, interrotta prematuramente tra le lacrime anche per motivi legati all’ansia. Oggi, però, il confronto si sposta su un piano ben più delicato.