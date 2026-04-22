Uomini e Donne anticipazioni 22 aprile: Cinzia frena su Marco, Nicola e Giada tornano in coppia, caos sul trono di Ciro

Cinzia Paolini e Marco: dopo la segnalazione arriva lo stop
La registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, riparte dal caso più discusso degli ultimi giorni: quello tra Cinzia Paolini e Marco.
Dopo la segnalazione emersa nella precedente puntata, i due restano al centro dello studio tra tensioni, uscite e rientri. Il rapporto non si è interrotto, ma nemmeno chiarito.
Cinzia sceglie la linea della prudenza: prima di lasciare il programma insieme a lui, vuole osservare, capire e soprattutto verificare il comportamento di Marco lontano dalle parole.
Una posizione che suona come un ultimatum, ma senza una decisione definitiva.
Nicola e Giada tornano… insieme
Colpo di scena nel parterre over di Uomini e Donne. Nicola e Giada, usciti separatamente dal programma nella registrazione precedente, rientrano in studio con una novità inattesa.
Davanti a tutti dichiarano di essersi ritrovati fuori dalle telecamere e di aver deciso di darsi una possibilità.
Una coppia che nasce lontano dal programma e che ora si presenta ufficialmente, in modo inusuale, davanti al pubblico e agli opinionisti.
Elisa non torna: la scelta che cambia tutto
Sul fronte del trono classico, l’assenza pesa più di qualsiasi presenza. Elisa Leonardi non si presenta in studio.
A spiegare la situazione è Maria De Filippi: la corteggiatrice, dopo essere rientrata a casa, ha deciso di non tornare più nel programma.
Una scelta forte, arrivata a pochi passi dalla possibile evoluzione del percorso, che cambia completamente gli equilibri.
Ciro spiazzato: esce dallo studio e non rientra
La reazione di Ciro Solimeno è immediata ma incerta. Il tronista ammette di non aspettarsi un gesto del genere e si interroga sul da farsi.
Non sa se raggiungerla o meno, ma una cosa è chiara: è destabilizzato.
Chiede quindi di uscire momentaneamente dallo studio per riflettere, precisando di non voler correre da Elisa. Tuttavia, una volta fuori, non rientra più.
Un’uscita che lascia sospeso il suo percorso.
Martina resta, ma con dubbi
In studio resta Martina Calibrò, che si trova improvvisamente al centro della scena. Maria le chiede come reagirebbe se Ciro decidesse di cercare Elisa.
La risposta è netta: non la prenderebbe bene.
Un segnale chiaro, che evidenzia come anche il suo percorso sia ora appeso alle scelte del tronista.
Il commento di Gianni Sperti
A chiudere il quadro è il commento di Gianni Sperti, che si schiera dalla parte di Elisa.
Secondo l’opinionista, la decisione della corteggiatrice è comprensibile: Ciro, nella registrazione precedente, avrebbe sminuito il loro rapporto e non dato il giusto peso ai sentimenti dichiarati da lei.
Una lettura che aggiunge ulteriore tensione a una dinamica già fragile.
Una registrazione che cambia gli equilibri
Tra coppie che nascono fuori dallo studio, relazioni in bilico e abbandoni improvvisi, la registrazione del 22 aprile segna un punto di svolta.
Il trono over e quello classico si intrecciano in una puntata dove le certezze crollano e le decisioni – o le non decisioni – diventano protagoniste.