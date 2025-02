Fedez perde le staffe e reagisce agli insulti a Chiara Ferragni fuori da un locale a Sanremo: il video

Fedez ha perso le staffe dopo gli insulti all'ex mogilie

Lo scontro nella notte dopo la finale del Festival

Fuori dalla discoteca Morgana di Sanremo è scoppiato un momento di tensione che ha coinvolto Fedez. Il rapper, reduce dall’esibizione al Festival con il brano Battito, ha reagito in modo acceso dopo aver sentito alcune offese rivolte alla sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Le immagini circolate sui social mostrano il momento in cui Federico Lucia, visibilmente alterato, viene trattenuto dal suo bodyguard mentre cerca di avvicinarsi a chi lo aveva insultato. Il video, ripreso intorno alle 4:00 del mattino, ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni tra i fan e gli utenti sui social.

Fedez sui social: ‘Felice di aver sfogato i miei demoni‘

All’indomani dell’episodio, Fedez ha pubblicato un post sui suoi canali social, apparentemente scollegato dall’accaduto, ma che molti hanno interpretato come un riferimento alla sua esperienza sanremese, tra emozioni, tensioni e riflessioni personali.

“Felice di aver sfogato tutti i miei demoni, ma che forse da tempo non facevo con piena consapevolezza”, ha scritto il rapper su Instagram, accompagnando il messaggio con una serie di scatti legati alla sua partecipazione al Festival.

“Felice che questa canzone vi abbia fatto emozionare. Felice che la musica abbia parlato. Felice di aver preso quella penna in mano. Felice di aver stretto quel microfono. Felice di essermi finalmente riuscito a godere questo viaggio. Felice per questa nuova opportunità. Felice per quello che verrà. Felice. Grazie”, ha aggiunto, annunciando inoltre una sorpresa imminente per i suoi fan.

Le reazioni

Sulla vicenda, molti utenti hanno commentato il comportamento del rapper, tra chi lo difende per aver reagito d’istinto e chi invece ritiene che sarebbe stato meglio ignorare le provocazioni. “Un sistema innescato che non si può più fermare?” – ha scritto il giornalista Gabriele Parpiglia sui social.