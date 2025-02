Gianni Sperti a Verissimo, dalla psicoterapia all’ipotesi tronista: ‘Migliorato dai ritocchini’

Domenica 16 febbraio, Gianni Sperti è stato ospite di Verissimo, dove si è raccontato a cuore aperto. Intervistato da Silvia Toffanin, l’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della sua battaglia con l’ansia, del matrimonio finito con Paola Barale, delle critiche sui suoi ritocchini estetici e di come abbia affrontato le difficoltà della separazione.

Nonostante l’emozione di essere nello studio di Verissimo, Gianni Sperti ha confessato di sapere gestire la sua ansia grazie alla psicoterapia:

A sorpresa, ha poi aggiunto un dettaglio sulla sua vita sentimentale:

Un’indiscrezione che ha incuriosito i fan, lasciando intendere che possa esserci una nuova relazione nella sua vita.

Nel corso dell’intervista, Gianni Sperti ha anche risposto a chi lo critica per il suo aspetto fisico, ribadendo di non avere alcun problema a parlare dei ritocchi estetici che ha fatto nel tempo:

“A chi mi critica perché dice che sono tanto cambiato? Io, sinceramente, non mi vedo troppo diverso. Mi sono fatto dei ritocchini per migliorare e penso di esserci riuscito. Quindi, a chi mi critica non posso dire nulla perché, alla fine, ho scelto io di mostrarmi in televisione e ognuno può farsi il proprio parere. Non me ne frega nulla”.