Fedez spiazza tutti: ‘Vannacci si mangia la Schlein’, poi parla di Lucci e invita Gasparri

“Tra Vannacci e Schlein sceglieresti Vannacci? Sì, dai chi voterebbe la Schlein? Non attecchisce. Io non giudico, da comunicatore guardo, non mi interessano le tifoserie, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein secondo me“.

Fedez a La Zanzara: ‘Dal punto di vista della comunicazione Vannacci è 10 spanne sopra la Schlein’

Così Fedez in un’intervista concessa a Giuseppe Cruciani al programma La Zanzara su Radio24 nell’annunciare che il generale sarà ospite del suo podcast. Un’esternazione che ha spiazzato chi ha seguito in quest’ultimi anni le battaglie del rapper per l’inclusività e il DDL Zan. Tematiche sulle quali il generale Roberto Vannacci si è esposto in senso diametralmente opposto alla linea seguita da Fedez. Il cantante non si è soffermato soltanto su questioni politiche ed ha parlato anche della sua amicizia con Luca Lucci, arrestato nell’ambito dell’inchiesta Ultras.

“Certo, era mio amico e non tradisco le mie amicizie“ – ha riferito sottolineando che non esiste il reato di cattiva frequentazione. “Non ricopro una carica pubblica e se non commetto reati frequento chi ca..o mi pare“ – ha aggiunto precisando che “era un pregiudicato che stava cercando di reinserirsi in società, poi non posso sapere cosa facesse nel suo privato” – ha aggiunto affermando che spera di avere Maurizio Gasparri ospite del suo podcast.

‘Lucci? Non tradisco le mie amicizie, vorrei avere Gasparri ospite nel mio podcast’

“Abbiamo un pregresso molto importante. Ce ne siamo detto di tutti i colori e penso che che è giunto il momento di un confronto pubblico”. Poi Giuseppe Cruciani chiama Gasparri in diretta. “Ma è l’intelligenza artificiale o è Fedez. Vedi c’è speranza anche per Fedez. Con l’intelligenza artificiale te la puoi fare alla pari con me”.