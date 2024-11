Grande Fratello verso la chiusura anticipata, riunioni straordinarie e ipotesi

Grande Fratello verso la chiusura anticipata? I numeri delle ultime due puntate certificano la crisi del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo il flop del sabato, con cancellazione della puntata del 30 novembre, è arrivato un nuovo risultato negativo con il programma inchiodato al 13,90% di share e 1825000 spettatori in occasione dell’appuntamento di martedì 26 novembre.

Numeri che hanno fatto sobbalzare i vertici di Cologno Monzese che pare abbiano convocato una riunione d’urgenza. Sul tavolo anche l’ipotesi di una chiusura anticipata del Grande Fratello con il vincitore che potrebbe essere decretato entro Natale. Un’ipotesi estrema ma che viene tenuta in considerazione. Secondo il portale AgentBeast si sarebbe tracciata una linea di demarcazione che prevede due settimane di monitoraggio prima di prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo si stanno studiando soluzioni per dare vivacità a un reality che sembra appiattitosi su dinamiche trite e ritrite. Tra le ipotesi eliminazioni lampo a sorpresa oltre l’ingresso di concorrenti “outsider’ in grado di rimescolare le carte e stravolgere l’attuale narrazione.

Tra le proposte avanzate anche quella di convincere Dayane Mello a restare ospite in casa per qualche giorno. Se però il trend resterà quello delle ultime puntate il Grande Fratello la chiusura potrebbe materializzarsi già entro la fine dell’anno. Secondo indiscrezioni la modella brasiliana ci starebbe pensando. In ogni caso il prodotto firmato da Alfonso Signorini non sembra più convincere Pier Silvio Berlusconi al di là dell’immutata stima per il giornalista.