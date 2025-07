Pier Silvio Berlusconi stronca La Talpa e The Couple, il Grande Fratello si accorcia con Simona Ventura

Ilary Blasi ha condotto The Couple

‘I prodotti più brutti che abbia mai visto’

La stagione dei reality di Mediaset ha visto luci e ombre, ma soprattutto un grande rimescolamento delle carte. Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti per il 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi non ha avuto remore a parlare di errori recenti, definendo “La Talpa” e “The Couple” “due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione”. Un’ammissione netta che segna un cambio di rotta deciso nell’approccio al reality show.

Torna il Grande Fratello Nip con Simona Ventura: edizione light, poi Signorini

Il Grande Fratello, programma storico e ancora macchina televisiva di grande impatto, tornerà in autunno con una veste rinnovata, sotto la conduzione di Simona Ventura. La scelta è stata quella di puntare su un’edizione non vip, con un numero minimo di concorrenti e una durata di circa 100 giorni, per raccontare “storie vere” e “persone che hanno qualcosa da dire”.

Berlusconi ha parlato anche di “glamour” come ingrediente imprescindibile, accanto a bellezza e storie sentimentali, per restituire al reality un’immagine più autentica e meno trash. L’obiettivo è quindi una formula più raffinata e genuina, che sappia far convivere spettacolo e contenuti di qualità.

Alfonso Signorini, invece, è confermato per una probabile edizione “super vip” di Grande Fratello in primavera, mantenendo così un calendario diversificato per il reality.

Critica netta e autocritica

Sull’attuale situazione dei reality, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso che la stagione non è stata particolarmente positiva, anche se il Grande Fratello rimane tra i format straordinari della tv italiana. “L’Isola dei Famosi”, altro programma di punta, ha registrato risultati discreti (non esaltanti), anche se con margini di miglioramento.

L’amministratore delegato ha sottolineato come il problema non sia il genere in sé, ma la qualità dei prodotti: “I reality hanno ancora tanto da dire, ma bisogna fare prodotti ben fatti e non cadere in errori di basso livello”. In questo senso, la bocciatura di “La Talpa” e “The Couple” rappresenta una presa di coscienza importante, con la promessa di evitare simili scivoloni.

Meno trash e più glamour

La direzione indicata è chiara: meno trash, più glamour e autenticità, con un ritorno alla narrazione di storie forti e reali, che possano coinvolgere il pubblico senza scadere nella banalità. Questo orientamento influenzerà certamente la costruzione del palinsesto e le scelte produttive per la prossima stagione.

Il ritorno di Simona Ventura al Grande Fratello rappresenta anche un segnale di rinnovamento, puntando su una conduttrice esperta e amata dal pubblico.

Altri volti e nuovi programmi

Tra le altre novità si è parlato di Alessandro Cattelan, che ha realizzato un numero zero per un possibile programma in prima serata su Italia 1. La decisione finale è ancora in fase di valutazione, ma si intravede la volontà di sperimentare nuovi format con nuovi volti, bilanciando tra rischio e innovazione.