Pier Silvio Berlusconi senza freni: torna a parlare di Barbara d’Urso, stoccate ad Affari tuoi e Amadeus

Pier Silvio Berlusconi

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento di Mediaset nelle decisioni della Rai ed in particolare su un eventuale stop a Barbara d’Urso. “Fantapolitica? Non è né fanta né politica, lasciamo perdere”- ha affermato a margine della presentazione dei palinsesti.

‘Barbara d’Urso? Si fanno mille scrupoli a prenderla’

Per l’amministratore delegato Mediaset, la situazione di Barbara D’Urso, spesso al centro di discussioni, è stata interpretata male: “Io non ho la più pallida idea dei motivi, ma banalmente secondo me Barbara d’Urso che non lo merita perché è una grande professionista, è diventata l’emblema di un certo tipo di televisione. Si fanno mille scrupoli nel prenderla. Per noi la storia è finita, non ci siamo trovati per un misto di questioni. Io le auguro tutto il bene, ma non sono affari nostri cosa farà”. Un chiaro messaggio di distacco e rispetto verso la collega.

Giambruno e Mentana: porte aperte ma senza trattative

Riguardo ad Andrea Giambruno, Pier Silvio ha detto che il giornalista “presto tornerà in onda in qualcosa che già esiste”, sottolineandone il valore professionale. Sulla possibilità di arruolare Enrico Mentana, invece, è stato altrettanto chiaro: “Se lui vuole le porte sono aperte, ma non c’è alcuna trattativa”.

La stoccata contro Affari tuoi

Berlusconi si è poi soffermato sul programma “Affari Tuoi” della Rai, esprimendo dubbi sulla scelta di mandare in onda un gioco simile all’azzardo nel prime time, anche se ha chiarito di non essere un dirigente Rai. L’argomento del gioco d’azzardo in tv è delicato e riflette il suo pensiero sul ruolo del servizio pubblico.

Il retroscena su Stefano De Martino e la stoccata ad Amadeus

Ha infine raccontato della fase di trattativa con Stefano De Martino per “Striscia la Notizia”, svelando che “l’anno scorso eravamo in una fase di trattativa”. Ha poi fatto un commento ironico su Amadeus, dicendo che “non ha motivo di dirgli né sì né no” e che “fa il 2%”, mentre su Alessandro Cattelan ha precisato che il numero zero prodotto per Italia 1 non rappresenta una trattativa vera e propria.

Nessuna discesa in campo politica

Infine, Pier Silvio ha ribadito la sua lontananza da una possibile carriera politica: “Mai stata una voglia concreta, sono felice di fare quello che faccio”. Guardando al futuro ha lasciato aperta la porta a una “sfida nuova” ma senza concretezza attuale, escludendo inoltre che un’eventuale sfida politica possa partire da Milano, ma solo a livello nazionale.