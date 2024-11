Geolier, l’aneddoto su Sanremo e Angelina nel suo libro: ‘Ho vinto 60mila euro’

Tra fischi che hanno fatto polemica, un primo posto sfiorato a Sanremo e tre sold out allo Stadio Maradona, Geolier continua a lasciare il segno. E sul possibile ritorno al Festival promette: “però ci torno”. Il rapper napoletano lo fa nel libro Per sempre, edito da Mondadori e scritto con Federico Vacalebre, che esce venerdì 22 novembre insieme al secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato triplo platino da Fimi/Gfk Italia, ‘Dio lo sa – Atto II ‘.

Geolier su Sanremo nel libro Per sempre: ‘Mi immaginavo come sarebbe andata e mi sono giocato i soldi su Angelina Mango’

Nel Capitolo ‘Sanremo o Sanscemo?’ ripercorre l’esperienza al festival di Amadeus, con il quale è nata una profonda amicizia. “Mi immaginavo già come sarebbe andata a finire. Tanto che mi ero giocato i soldi su Angelina Mango ncopp’ ‘a Eurobet. E ho vinto 60.000 euro. Ci potevano stare anche Mamhood o Fred De Palma avrebbero fischiato lo stesso. Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare. Ho anche votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza. “

Il libro, ricco di ricordi, fotografie e aneddoti personali, promette di diventare un vero caso letterario. Con 50mila copie in stampa, si era già posizionato al primo posto nelle classifiche di prevendita prima dell’uscita ufficiale. Al Vulcano Buono di Nola, il primo firmacopie è già sold out.

Il libro ripercorre l’incredibile viaggio di Geolier, partendo dalle sue radici nei quartieri periferici di Napoli fino al palco dell’Ariston e ai tre eventi storici allo Stadio Maradona: nessuno prima di lui era riuscito nell’impresa di riempire per tre date consecutive lo stadio napoletano. Il cantate racconta di aver lasciato la scuola per lavorare e di come sua madre lo ha salvato da un possibile futuro segnato dalla criminalità.