GF, caos totale: Omer abbassa i pantaloni e scoppia la rissa con Simone e Jonas, la regia stacca (VIDEO)

Tensione alle stelle, il gesto di Omer durante una discussione con Francesca e Simone
Nella casa del Grande Fratello sembrava tornata la pace tra Omer e Jonas, ma era soltanto il preludio alla tempesta. Oggi il clima è esploso in una rissa sfiorata, tanto che la regia è stata costretta a staccare le immagini e inquadrare la piscina vuota, mentre i concorrenti tentavano invano di separare i due.
Tutto inizia da un gesto improvviso: Omer Elomari, tra risate e provocazioni, si abbassa i pantaloni – restando in boxer – davanti a Rasha, Anita, Francesca e altri presenti. Un comportamento che qualcuno prende sul ridere, ma che scatena immediatamente la furia di Simone.
«C’è mia madre che guarda!», l’urlo di Simone
Simone, visibilmente alterato, inizia a camminare nervosamente in giardino con il volto teso:
«C’è mia sorella che sta guardando il programma e ha visto un uomo che voleva far vedere il pisello a mia madre!»
La frase, pesantissima, manda su tutte le furie Omer, che risponde a muso duro:
«Non urlare come un cane con me. Hai sentito, bambino?»
Il clima degenera. Rasha prova a frapporsi tra loro ma si prende persino una mezza spinta. Jonas, notando l’escalation, irrompe anche lui furente. A quel punto la regia decide di tagliare le immagini e lanciare un’inquadratura neutra della piscina.
Lo scontro nasce dal “Dicono di Te”: il tema è la relazione con Rasha
La tensione era già salita durante il gioco del “Dicono di Te”, dove era riemersa l’eterna domanda:
Omer e Rasha sono una coppia o solo amici?
Jonas e altri avevano sollevato dubbi, pur raccomandando di non invadere le relazioni altrui.
Ma a fine gioco, gli interrogativi continuano. Simone e Francesca chiedono a Rasha perché non si lasci andare, perché non baci Omer, perché sembri distante. Lei risponde con fermezza:
«Non sono una che dà baci in pubblico. Ho pudore, le telecamere contano. Sono fatta così.»
Jonas e Anita la difendono: ognuno vive i sentimenti a modo suo.
Omer sbotta: «Non parlate della mia intimità!»
Omer entra nella discussione e intima agli altri di non mettere bocca nella sua vita privata. Simone ribatte che era stata Rasha ad aprire l’argomento.
È a questo punto che Omer, esasperato, compie il gesto incriminato:
si abbassa i pantaloni e mostra i boxer, gridando: «Volete parlare della mia intimità?»
La casa esplode.
Regia costretta a intervenire
Domenico e Rasha tentano di fermarlo. Jonas irrompe furente. Francesca difende suo figlio.
La tensione diventa ingestibile, i due vengono trascinati via e chiamati in Confessionale.
Tensione alle stelle nella Casa del #GrandeFratello 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zBqsBH38MM— gfvipnews_ (@gfvipnews_fan) November 19, 2025
Simone chiede le scuse: «Chiedile a mia madre»
Finito l’interrogatorio, Simone torna all’attacco:
«Chiedi scusa per quello che hai fatto. Chiedi scusa a mia madre.»
Gli inquilini sostengono la richiesta, ma Omer inizialmente si rifiuta di scusarsi con Francesca. Si assume la responsabilità del gesto, chiede scusa a Donatella e agli altri, ma su quel punto rimane fermo.
Si riaccende la bagarre. Jonas grida che il gesto non è accettabile. Mattia e Domenico tentano di mediare, Rasha prova a far comprendere che Omer si è sentito messo alle strette.
Finale silenzioso a tavola, poi le scuse ufficiali
A cena cala un silenzio pesante.
Poi Omer torna nel salone, visibilmente più lucido, e si assume la colpa:
«Ho sbagliato. Chiedo scusa a Francesca e a tutti.»
Le scuse arrivano, ma la Casa non sembra affatto pacificata. Le crepe restano. E l’atmosfera, ora, è più tesa che mai.