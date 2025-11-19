GF, caos totale: Omer abbassa i pantaloni e scoppia la rissa con Simone e Jonas, la regia stacca (VIDEO)

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello, Jonas sbotta per un gesto di Omer

Tensione alle stelle, il gesto di Omer durante una discussione con Francesca e Simone

Nella casa del Grande Fratello sembrava tornata la pace tra Omer e Jonas, ma era soltanto il preludio alla tempesta. Oggi il clima è esploso in una rissa sfiorata, tanto che la regia è stata costretta a staccare le immagini e inquadrare la piscina vuota, mentre i concorrenti tentavano invano di separare i due.

Tutto inizia da un gesto improvviso: Omer Elomari, tra risate e provocazioni, si abbassa i pantaloni – restando in boxer – davanti a Rasha, Anita, Francesca e altri presenti. Un comportamento che qualcuno prende sul ridere, ma che scatena immediatamente la furia di Simone.

«C’è mia madre che guarda!», l’urlo di Simone

Simone, visibilmente alterato, inizia a camminare nervosamente in giardino con il volto teso:

«C’è mia sorella che sta guardando il programma e ha visto un uomo che voleva far vedere il pisello a mia madre!»

La frase, pesantissima, manda su tutte le furie Omer, che risponde a muso duro:

«Non urlare come un cane con me. Hai sentito, bambino?»

Il clima degenera. Rasha prova a frapporsi tra loro ma si prende persino una mezza spinta. Jonas, notando l’escalation, irrompe anche lui furente. A quel punto la regia decide di tagliare le immagini e lanciare un’inquadratura neutra della piscina.

Lo scontro nasce dal “Dicono di Te”: il tema è la relazione con Rasha

La tensione era già salita durante il gioco del “Dicono di Te”, dove era riemersa l’eterna domanda:

Omer e Rasha sono una coppia o solo amici?

Jonas e altri avevano sollevato dubbi, pur raccomandando di non invadere le relazioni altrui.

Ma a fine gioco, gli interrogativi continuano. Simone e Francesca chiedono a Rasha perché non si lasci andare, perché non baci Omer, perché sembri distante. Lei risponde con fermezza:

«Non sono una che dà baci in pubblico. Ho pudore, le telecamere contano. Sono fatta così.»

Jonas e Anita la difendono: ognuno vive i sentimenti a modo suo.

Omer sbotta: «Non parlate della mia intimità!»

Omer entra nella discussione e intima agli altri di non mettere bocca nella sua vita privata. Simone ribatte che era stata Rasha ad aprire l’argomento.

È a questo punto che Omer, esasperato, compie il gesto incriminato:

si abbassa i pantaloni e mostra i boxer, gridando: «Volete parlare della mia intimità?»

La casa esplode.

Regia costretta a intervenire

Domenico e Rasha tentano di fermarlo. Jonas irrompe furente. Francesca difende suo figlio.

La tensione diventa ingestibile, i due vengono trascinati via e chiamati in Confessionale.

Simone chiede le scuse: «Chiedile a mia madre»

Finito l’interrogatorio, Simone torna all’attacco:

«Chiedi scusa per quello che hai fatto. Chiedi scusa a mia madre.»

Gli inquilini sostengono la richiesta, ma Omer inizialmente si rifiuta di scusarsi con Francesca. Si assume la responsabilità del gesto, chiede scusa a Donatella e agli altri, ma su quel punto rimane fermo.

Si riaccende la bagarre. Jonas grida che il gesto non è accettabile. Mattia e Domenico tentano di mediare, Rasha prova a far comprendere che Omer si è sentito messo alle strette.

Finale silenzioso a tavola, poi le scuse ufficiali

A cena cala un silenzio pesante.

Poi Omer torna nel salone, visibilmente più lucido, e si assume la colpa:

«Ho sbagliato. Chiedo scusa a Francesca e a tutti.»

Le scuse arrivano, ma la Casa non sembra affatto pacificata. Le crepe restano. E l’atmosfera, ora, è più tesa che mai.