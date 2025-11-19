Notizie Audaci

GF, caos totale: Omer abbassa i pantaloni e scoppia la rissa con Simone e Jonas, la regia stacca (VIDEO)

Pubblicato: 20 Nov, 2025 - ore: 00:35 #Grande Fratello, #Jonas, #Omer Elomari
Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello, Jonas sbotta per un gesto di OmerTensione alle stelle nella casa del Grande Fratello, Jonas sbotta per un gesto di Omer

Tensione alle stelle, il gesto di Omer durante una discussione con Francesca e Simone

Nella casa del Grande Fratello sembrava tornata la pace tra Omer e Jonas, ma era soltanto il preludio alla tempesta. Oggi il clima è esploso in una rissa sfiorata, tanto che la regia è stata costretta a staccare le immagini e inquadrare la piscina vuota, mentre i concorrenti tentavano invano di separare i due.

Tutto inizia da un gesto improvviso: Omer Elomari, tra risate e provocazioni, si abbassa i pantaloni – restando in boxer – davanti a Rasha, Anita, Francesca e altri presenti. Un comportamento che qualcuno prende sul ridere, ma che scatena immediatamente la furia di Simone.

«C’è mia madre che guarda!», l’urlo di Simone

Simone, visibilmente alterato, inizia a camminare nervosamente in giardino con il volto teso:

«C’è mia sorella che sta guardando il programma e ha visto un uomo che voleva far vedere il pisello a mia madre!»

La frase, pesantissima, manda su tutte le furie Omer, che risponde a muso duro:

«Non urlare come un cane con me. Hai sentito, bambino?»

Il clima degenera. Rasha prova a frapporsi tra loro ma si prende persino una mezza spinta. Jonas, notando l’escalation, irrompe anche lui furente. A quel punto la regia decide di tagliare le immagini e lanciare un’inquadratura neutra della piscina.

Lo scontro nasce dal “Dicono di Te”: il tema è la relazione con Rasha

La tensione era già salita durante il gioco del “Dicono di Te”, dove era riemersa l’eterna domanda:
Omer e Rasha sono una coppia o solo amici?
Jonas e altri avevano sollevato dubbi, pur raccomandando di non invadere le relazioni altrui.

Ma a fine gioco, gli interrogativi continuano. Simone e Francesca chiedono a Rasha perché non si lasci andare, perché non baci Omer, perché sembri distante. Lei risponde con fermezza:

«Non sono una che dà baci in pubblico. Ho pudore, le telecamere contano. Sono fatta così.»

Jonas e Anita la difendono: ognuno vive i sentimenti a modo suo.

Omer sbotta: «Non parlate della mia intimità!»

Omer entra nella discussione e intima agli altri di non mettere bocca nella sua vita privata. Simone ribatte che era stata Rasha ad aprire l’argomento.
È a questo punto che Omer, esasperato, compie il gesto incriminato:

si abbassa i pantaloni e mostra i boxer, gridando: «Volete parlare della mia intimità?»

La casa esplode.

Regia costretta a intervenire

Domenico e Rasha tentano di fermarlo. Jonas irrompe furente. Francesca difende suo figlio.
La tensione diventa ingestibile, i due vengono trascinati via e chiamati in Confessionale.

Simone chiede le scuse: «Chiedile a mia madre»

Finito l’interrogatorio, Simone torna all’attacco:

«Chiedi scusa per quello che hai fatto. Chiedi scusa a mia madre.»

Gli inquilini sostengono la richiesta, ma Omer inizialmente si rifiuta di scusarsi con Francesca. Si assume la responsabilità del gesto, chiede scusa a Donatella e agli altri, ma su quel punto rimane fermo.

Si riaccende la bagarre. Jonas grida che il gesto non è accettabile. Mattia e Domenico tentano di mediare, Rasha prova a far comprendere che Omer si è sentito messo alle strette.

Finale silenzioso a tavola, poi le scuse ufficiali

A cena cala un silenzio pesante.
Poi Omer torna nel salone, visibilmente più lucido, e si assume la colpa:

«Ho sbagliato. Chiedo scusa a Francesca e a tutti.»

Le scuse arrivano, ma la Casa non sembra affatto pacificata. Le crepe restano. E l’atmosfera, ora, è più tesa che mai.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

