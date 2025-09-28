Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: ‘Tieni viva la polemica per andare in tv’

Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli

L’intervista a Verissimo che ha riacceso la polemica

Il 28 settembre, ospite a Verissimo, Katia Ricciarelli ha rilasciato dichiarazioni forti che hanno riportato al centro del gossip televisivo il suo rapporto con Giancarlo Magalli. La soprano ha accusato il conduttore di essere stato ingiusto e “cattivo” nei suoi confronti, soprattutto per alcune affermazioni riguardanti la sua relazione con Pippo Baudo.

Ricciarelli si è detta “delusa e arrabbiata”, affermando che Magalli avrebbe parlato senza conoscere la verità, fino ad arrivare a una frase che ha colpito l’opinione pubblica: “Gli darei una sberla. Uno schiaffetto, e poi magari lo bacerei”.

Le accuse della cantante

Durante l’intervista, Ricciarelli ha contestato due punti centrali delle parole attribuitele da Magalli:

La segretaria Dina Minna – secondo Magalli, Ricciarelli avrebbe dovuto avere il numero privato di Pippo Baudo, senza passare dall’assistente. Lei invece sostiene che tutti, non solo lei, dovessero passare attraverso quella figura, e che non sia vero che Dina le impedisse i contatti. L’operazione al San Raffaele – Magalli aveva riportato che Ricciarelli si fosse presentata tre giorni dopo l’intervento di Baudo, causando una lite. La soprano, invece, ha chiarito che l’operazione era stata anticipata senza che lei fosse informata per tempo, motivo per cui non poté essere presente immediatamente.

“Non è giusto che si dicano cose non vere – ha ribadito a Silvia Toffanin –. Io avevo predisposto tutto per rientrare, ma l’assistente anticipò l’intervento e non fui avvertita”.

La replica di Magalli su Facebook

Poche ore dopo la puntata, Giancarlo Magalli ha scelto Facebook come palcoscenico per la sua risposta. Un lungo post in cui, con tono fermo ma pacato, ha cercato di chiarire la sua posizione.

“Cara Katia – ha scritto – ci conosciamo dal 1971, molto prima che io diventassi amico di Pippo. Non ho mai voluto attaccarti, ma solo correggere alcune imprecisioni”.

Magalli ha ricordato come con Baudo ci fosse un rapporto di amicizia sincera, mai interrotto, e di aver semplicemente riferito ciò che Pippo stesso gli raccontò all’epoca.

Sul caso dell’ospedale, ha spiegato: “Mi disse che tu arrivasti tre giorni dopo l’operazione, e che da lì nacque una lite. Io mi sono limitato a riportare le sue parole”.

‘Alle tue sberle rispondo con un abbraccio’

Il conduttore, visibilmente amareggiato per la piega presa dalla vicenda, ha respinto con decisione l’accusa di cattiveria. “Odio la polemica – ha dichiarato –. Non ho accettato inviti televisivi su questa storia proprio per non alimentarla”.

Poi, una stoccata: “Tu hai detto che mi prenderesti a sberle. Io invece ti ricambio con un abbraccio. Forse a te interessa mantenere viva la polemica per andare ospite in tv, penso retribuita, io preferisco tacere”.

L’amicizia con Pippo Baudo al centro del dibattito

Gran parte della tensione tra Magalli e Ricciarelli ruota attorno al ricordo di Pippo Baudo, storico marito della cantante e figura amatissima della televisione italiana.

Per Magalli, Baudo era un amico fraterno, e per questo motivo ritiene doveroso difendere la sua memoria da ricostruzioni che, a suo dire, non corrispondono ai fatti. “Io non ho definito bugiarde le tue parole – ha puntualizzato –. Ma Pippo mi raccontò diversamente, e io ho riportato la sua versione”.

Una querelle che divide il pubblico

Il botta e risposta tra i due volti noti della tv ha acceso il dibattito tra i fan. C’è chi difende Ricciarelli, convinto che sia stata fraintesa e ingiustamente attaccata, e chi invece ritiene Magalli più credibile per la sua vicinanza a Baudo negli ultimi anni.

Sui social la vicenda è diventata virale, con centinaia di commenti tra chi invoca pace e chi ironizza sulla “sberla con bacio” minacciata dalla soprano.

Ci sarà una tregua?

Per ora, nonostante le dichiarazioni concilianti di Magalli, la frattura sembra profonda. Ricciarelli ha ribadito di non voler avere contatti con lui, mentre Magalli ha auspicato che la vicenda si chiuda senza ulteriori clamori.

“Non voglio litigare con te – ha scritto –. Odio discutere di Pippo ora che non c’è più. Ti auguro il meglio, e chiudo con un abbraccio”.

Un epilogo che sa di tregua unilaterale, ma che difficilmente metterà davvero fine a una querelle destinata a rimanere a lungo nei corridoi del gossip televisivo italiano.