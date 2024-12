Grande Fratello, il web chiede la squalifica di Lorenzo Spolverato: cosa è successo, il video

Bestemmie e imprecazioni. Non sono mancate in questi mesi le segnalazioni nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello per uscite che in altri tempi avrebbero provocato un richiamo o un provvedimento disciplinare. L’ultima segnalazione però potrebbe non passare inosservata con Lorenzo Spolverato che rischia di essere squalificato o quanto meno di finire al televoto d’ufficio.

Lorenzo Spolverato ha bestemmiato? il video virale sui social: ‘Deve essere squalificato’

Nel video che circola da ore sul web si sente il modello mentre si lascia andare ad un’affermazione da cerchiare in rosso mentre conversa con le nuove inquiline della casa più spiata dagli italiani. “Entra uno, entra l’altro e ti criticano un botto. Por.o Dio non è che se lo dicono cambio” – ha riferito mentre conversava con Zeudi Di Palma, Perla Paravia e Chiara Cainelli.

Numerosi utenti hanno condiviso il video sui social chiedendo a gran voce la squalifica per bestemmia come è accaduto in passato per altri concorrenti del Grande Fratello. Tra l’altro Lorenzo Spolverato sta vivendo giorni particolari per il tumultuoso rapporto con Shaila Gatta. I due hanno deciso di mettere in pausa la loro relazione dopo alcune uscite del 27enne che hanno infastidito l’ex velina. Nelle ultime ore i due hanno tentato di chiarirsi durante un confronto in sauna.