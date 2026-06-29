Anna Pettinelli lascia Amici? L’indiscrezione sull’addio e il nuovo programma Rai che l’aspetta

Anna Pettinelli

Per la conduttrice radiofonica si aprirebbero le porte di Tale e Quale Show su Rai 1

Anna Pettinelli verso l’addio ad Amici

Potrebbe essere una delle novità più sorprendenti della prossima stagione televisiva. Anna Pettinelli, volto storico della scuola di Amici di Maria De Filippi, sarebbe pronta a lasciare il talent show di Canale 5.

L’indiscrezione arriva dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, secondo il quale la speaker radiofonica non vestirà più i panni della professoressa di canto nella prossima edizione del programma.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset né della diretta interessata, ma la voce sta già facendo discutere i fan del talent.

Un volto protagonista delle ultime edizioni

Anna Pettinelli aveva debuttato come insegnante di canto ad Amici nel 2019. Dopo una breve pausa era poi tornata nel 2023, diventando nuovamente una delle protagoniste assolute del programma.

Nel corso dell’ultima edizione si è distinta per i numerosi confronti accesi con gli altri professori, in particolare con Rudy Zerbi, con cui gli scontri sono ormai diventati un appuntamento fisso del talent.

Non sono mancati neppure i botta e risposta con Gigi D’Alessio, che hanno animato diverse puntate e alimentato il dibattito tra il pubblico.

Il suo carattere diretto e le opinioni spesso senza filtri hanno contribuito a renderla uno dei personaggi più discussi del programma.

Il possibile approdo a Tale e Quale Show

Se l’uscita da Amici dovesse essere confermata, per Anna Pettinelli sarebbe già pronto un nuovo progetto televisivo.

Secondo quanto riportato da Chi, la speaker sarebbe infatti tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, il celebre varietà di imitazioni condotto da Carlo Conti su Rai 1. Qui ritroverà Cristiano Malgioglio, in giuria nelle ultime edizioni di Amici.

Anche in questo caso manca ancora l’annuncio ufficiale, ma il suo nome viene dato tra i più accreditati per entrare nel cast della nuova stagione.

Per Pettinelli si tratterebbe di una sfida completamente diversa rispetto al ruolo di insegnante ricoperto negli ultimi anni.

Tante novità per il programma di Carlo Conti

La prossima edizione di Tale e Quale Show si presenterà con diverse novità.

Il programma cambierà collocazione nel palinsesto Rai, lasciando il tradizionale appuntamento del venerdì sera per approdare al mercoledì.

Importanti cambiamenti riguarderanno anche la giuria. Secondo le anticipazioni, Cristiano Malgioglio sarà l’unico confermato rispetto allo scorso anno.

Dopo il passaggio di Giorgio Panariello a Mediaset e l’assenza di Alessia Marcuzzi per altri impegni professionali, Carlo Conti ridisegnerà la giuria di Tale e Quale Show. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la presenza nel cast di Elettra Lamborghini.

Attesa per le conferme ufficiali

Per il momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni che attendono conferma.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare gli annunci ufficiali sia sul cast di Amici sia su quello di Tale e Quale Show, chiarendo definitivamente il futuro televisivo di Anna Pettinelli.

Se la notizia dovesse essere confermata, si chiuderebbe un capitolo importante della carriera della conduttrice radiofonica, pronta ad affrontare una nuova esperienza davanti alle telecamere di Rai 1.