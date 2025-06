Giulia Salemi, i timori per la famiglia in Iran e per gli sviluppi del conflitto: ‘Il mio cuore è con chi può solo sperare’

Giulia Salemi

Un messaggio di pace nel caos del conflitto mediorientale

L’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Iran e Israele scuote il mondo intero. In queste ore drammatiche, anche Giulia Salemi – conduttrice e influencer da milioni di follower – ha voluto dire la sua. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha condiviso tutta la sua angoscia per le notizie in arrivo dal Medio Oriente.

“Ci sono persone di pace ovunque: in Iran, in Israele, in Palestina. Madri, padri, bambini, anziani. Non so chi abbia torto o ragione. So solo che tante persone innocenti stanno morendo”.

La paura per i familiari in Iran: ‘Prego per loro‘

Salemi è profondamente legata alle sue radici persiane. Sua madre, Fariba Tehrani, è originaria di Teheran e costretta a lasciare l’Iran dopo la rivoluzione del 1978. Giulia ha spesso parlato del suo rapporto con l’Iran, ricordando anche i suoi viaggi da bambina e il legame con i cugini a Shahr-e Bazi.

Ora, in un momento in cui la tensione internazionale è altissima, Salemi teme per i suoi familiari ancora residenti nel Paese: “Il mio cuore è con chi oggi non può far nulla, solo sperare. Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano”.

Un volto pubblico, una voce che arriva lontano

Non è la prima volta che Giulia Salemi usa il suo seguito per lanciare messaggi sociali forti. Nel 2022, con un monologo a “Le Iene”, si era espressa contro il regime iraniano dopo la morte di Mahsa Amini. In quell’occasione raccontò pubblicamente la storia della madre e il valore della libertà.

Oggi, le sue parole diventano ancora più cariche di significato: arrivano da una figura pubblica amata, ma anche da una donna che conosce il prezzo della migrazione, dell’esilio e della paura. “Il mio cuore – conclude Salemi – è con chi oggi può solo sperare”.