Sophie Codegoni e Andrea Petagna insieme, un video infiamma il web

Sophie Codegoni e Andrea Petagna

Il calciatore ha condiviso un video con Codegoni e poi l’ha rimosso

Dopo un inverno turbolento segnato da una dolorosa separazione e denunce per stalking contro l’ex compagno, Sophie Codegoni sembra aver scelto di voltare pagina. L’influencer e ex gieffina, nota per la sua vita sentimentale spesso al centro dell’attenzione mediatica, si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna. Ma la sua compagnia non è passata inosservata.

É nata una nuova coppia?

Con Sophie, infatti, c’era anche il calciatore Andrea Petagna. Un breve video postato e poi rapidamente rimosso dallo stesso Petagna ha acceso immediatamente i riflettori. Nel filmato, girato in auto, sul sedile posteriore appare una bambina, identificata da molti come Celine Blue, la figlia di Sophie. Lo screenshot del video è diventato virale in poche ore, alimentando il chiacchiericcio social.

A sostenere l’ipotesi di una nuova coppia è anche l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che ha dichiarato: «Pare sia nata una nuova coppia». Non solo: anche Andrea avrebbe portato con sé il piccolo Leo, figlio nato dalla sua relazione precedente, aggiungendo ulteriore consistenza a un rapporto che sembra andare oltre la semplice amicizia.

L’indizio

Nei giorni seguenti, uno scatto – poi rimosso – mostrava Sophie mano nella mano con un giovane moro, il cui abbigliamento somigliava a quello di Petagna in una recente storia social, alimentando dubbi e curiosità. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma le rimozioni tempestive di foto e video fanno ipotizzare che la liaison possa essere più di una semplice vacanza.

L’attenzione mediatica resta alta su Sophie Codegoni, che dopo un periodo di difficoltà personali pare pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita privata.