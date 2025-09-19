Grande Fratello 19: chi è Giulio Carotenuto, il medico napoletano al fianco dei deboli

Giulio Carotenuto tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello

Giulio Carotenuto, chirurgo odontoiatra originario di Napoli e residente a Torre Annunziata, è uno dei protagonisti più attesi della 19ª edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 da lunedì 29 settembre 2025. Nato il 12 ottobre 1995, Giulio ha realizzato il sogno di diventare medico dopo anni di studi intensi e sacrifici. La sua esperienza in Africa, dove ha incontrato una bambina che ha cambiato la sua vita, rappresenta il punto di svolta della sua carriera e della sua visione del mondo.

Oltre alla professione medica, Giulio è anche presidente di Aisha Foundation, un’organizzazione di volontariato fondata nel 2022 che garantisce assistenza sanitaria e umanitaria ai più deboli. Questa duplice dimensione — professionale e umanitaria — lo rende uno dei concorrenti più affascinanti e completi della nuova edizione del reality.

Perché Giulio Carotenuto è considerato un “osso duro” nella casa?

Simona Ventura, che conduce la nuova edizione del GF, lo ha definito un “osso duro”. Non è solo una questione di fascino o di cultura: Giulio ha dimostrato negli anni determinazione, resilienza e capacità di affrontare sfide difficili, caratteristiche che lo renderanno competitivo all’interno del reality.

Single e indipendente, non cerca una donna che lo segua passivamente, ma una compagna che sia sempre un passo avanti a lui. Questa personalità decisa e riflessiva lo distingue dagli altri concorrenti, rendendo ogni dinamica nella Casa potenzialmente interessante.

L’esperienza in Africa

L’Africa non è solo un luogo di viaggio per Giulio, ma una vera e propria esperienza trasformativa. Attraverso il suo profilo Instagram verificato, seguito da circa 28.000 follower, condivide immagini e storie dei suoi viaggi per lavoro e beneficenza, mostrando un lato umano e impegnato che va oltre il glamour televisivo.

Questa dimensione internazionale e solidale lo rende un concorrente con un background unico, capace di arricchire le dinamiche della Casa non solo con il carisma personale, ma anche con una visione concreta della realtà globale.

Chi sono gli altri concorrenti annunciati del Grande Fratello 19?

Oltre a Giulio Carotenuto, Simona Ventura ha già presentato cinque concorrenti della nuova edizione:

Matteo Azzali , pugile che ha superato un grave incidente

, pugile che ha superato un grave incidente Anita Mazzotta , giovane donna cresciuta affrontando grandi difficoltà

, giovane donna cresciuta affrontando grandi difficoltà Jonas Pepe , modello con esperienza internazionale in Cina

, modello con esperienza internazionale in Cina Omer Elomari , giovane siriano in fuga dalla guerra

, giovane siriano in fuga dalla guerra Francesca, madre segnata dal tradimento del marito

La varietà dei profili promette una stagione intensa, con storie personali forti e caratteri che si confronteranno nella casa per 100 giorni.

Quando inizia il Grande Fratello 19 e cosa aspettarsi

La prima puntata della 19ª edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì 29 settembre 2025. Gli spettatori potranno seguire le dinamiche quotidiane di Giulio e degli altri concorrenti per circa 100 giorni, con sfide, alleanze e sorprese. Giulio Carotenuto si presenta come uno dei volti più interessanti e complessi: un medico, un viaggiatore e un influencer che potrebbe diventare il protagonista della stagione.