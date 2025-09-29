Uomini e Donne, registrazione del 29 settembre: dama in lacrime dopo la ‘scelta’ di Federico Mastrostefano

Federico Mastrostefano

Anticipazioni Uomini e Donne: la registrazione del 29 settembre

Lunedì 29 settembre 2025 si sono svolte negli studi Elios di Roma le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata è stata ricca di emozioni, discussioni e colpi di scena che hanno coinvolto sia i protagonisti del trono classico sia quelli del parterre over.

Federico chiude con Agnese: lacrime in studio

Il momento più toccante della registrazione ha riguardato Federico Mastrostefano. Il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con Agnese De Pasquale. Una scelta che ha lasciato la dama senza parole: in lacrime, ha dichiarato di essersi sentita profondamente delusa.

Federico ha spiegato di voler proseguire il suo percorso con Francesca, ritenendo di avere con lei maggiore affinità. Per Agnese è stato un colpo durissimo, tanto che la sua reazione ha commosso parte del pubblico presente in studio.

Gemma Galgani piange per Mario

Non è mancato il coinvolgimento emotivo di Gemma Galgani, vera e propria icona del programma. La dama torinese ha versato lacrime per Mario Lenti, il cavaliere che non sembra ricambiare il suo interesse.

Nonostante la sua lunga esperienza a Uomini e Donne, Gemma continua a dimostrarsi vulnerabile quando si parla di sentimenti. La sua sofferenza ha diviso il pubblico tra chi la sostiene e chi invece la critica per le continue delusioni.

Lite tra Marina e Isabella

Il clima in studio si è ulteriormente acceso con una discussione tra Marina e Isabella.

La prima, reduce da un’uscita con Arcangelo, ha raccontato l’esperienza con entusiasmo, ma il racconto non è piaciuto a Isabella, che l’ha attaccata in maniera diretta, definendola “pazza” e criticando i suoi modi troppo esuberanti.

Il battibecco è degenerato, costringendo Maria De Filippi a riportare la calma in studio.

Flavio Ubirti lascia lo studio

Tra i momenti più sorprendenti della registrazione c’è stato il gesto di Flavio Ubirti. Dopo un’esterna con Nicole Belloni che non è stata mostrata, il cavaliere si è detto deluso dal comportamento di Martina e Denise, assenti in puntata.

Visibilmente contrariato, ha deciso di abbandonare temporaneamente lo studio per chiarire la situazione.

Le esterne dei tronisti

La registrazione ha visto spazio anche per i tronisti del parterre classico.

Sara Gaudenzi , nuova tronista, è uscita in esterna con Marco, ricevendo commenti positivi in studio.

, nuova tronista, è uscita in esterna con Marco, ricevendo commenti positivi in studio. Cristiana Anania ha trascorso del tempo con Ernesto, ma ha vissuto un momento di tensione con Federico, che ha lasciato lo studio dopo essersi sentito trascurato. La tronista lo ha inseguito dietro le quinte, ma ciò che è accaduto non è stato mostrato.

ha trascorso del tempo con Ernesto, ma ha vissuto un momento di tensione con Federico, che ha lasciato lo studio dopo essersi sentito trascurato. La tronista lo ha inseguito dietro le quinte, ma ciò che è accaduto non è stato mostrato. Jakub era assente e non è chiaro se sia stato eliminato.

Il parterre tra emozioni e tensioni

La registrazione del 29 settembre di Uomini e Donne ha confermato quanto il parterre over continui a essere il cuore pulsante del programma. Tra lacrime, discussioni e nuovi intrecci sentimentali, i protagonisti hanno dimostrato ancora una volta di essere capaci di catturare l’attenzione del pubblico con le loro storie, tra passione e fragilità.