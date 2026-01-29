‘Grande Fratello rinnovato e ritmi intensi’: è ufficiale, si parte a marzo con Ilary Blasi al timone

Ilary Blasi

Mediaset ufficializza il ritorno del Grande Fratello da metà marzo

Il Grande Fratello non muore mai. Si trasforma, si accorcia, si ristruttura, ma resta il totem del prime time italiano. E Mediaset, nel 2026, prova l’ennesimo reboot: a metà marzo (il 16 marzo probabilmente) il reality tornerà su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione, per un ciclo di sei settimane, con format rinnovato e ritmi più serrati.

Lo annuncia ufficialmente Cologno Monzese in una nota che suona come una dichiarazione d’intenti: meno brodo allungato, più spettacolo concentrato, più narrazione rapida, più dinamiche immediate. Tradotto: meno stagioni infinite, più “evento”.

Il ritorno del Grande Fratello con Ilary Blasi: cosa cambia nel format

Secondo Mediaset, la prossima edizione sarà “rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva”. Endemol Shine Italy curerà la produzione, promettendo un approccio nuovo nel rispetto dell’identità del brand.

In gergo televisivo significa una cosa sola: taglio della zavorra, più storytelling, meno stanchezza da palinsesto. Sei settimane per incendiare il dibattito social, evitare l’effetto “maratona infinita” e testare il gradimento del pubblico senza bruciare mesi di prime time.

Il ritorno di Ilary Blasi è la vera mossa strategica: volto pop, ironia tagliente, appeal mainstream. Un tentativo di riportare il GF nel territorio dell’intrattenimento puro, lontano dalla deriva tribunale-televisivo degli ultimi anni.

Opinionisti in bilico: le indiscrezioni sul cast da studio

Ufficialmente Mediaset tace sugli opinionisti, ma nelle stanze della tv circolano indiscrezioni tutt’altro che banali. Si parla di un possibile approdo di Selvaggia Lucarelli ma non è del tutto escluso che, come è accaduto di recente, la produzione si affidi a giornalisti con Cesara Buonamici che potrebbe tornare nel parterre del Grande Fratello. In lizza anche Dario Maltese ma le sorprese sono dietro l’angolo. Tra i concorrenti c’è la suggestione Rita De Crescenzo. Non è da escludere che venga confermato qualcuno dei volti che era stato provinato da Signorini prima dello scontro con Corona.

Corona vs Signorini: la guerra che pesa sul nuovo GF

Sullo sfondo c’è poi la querelle tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, che negli ultimi mesi ha agitato il mondo della tv. Corona ha accusato Signorini di gestione opaca del reality. Una vicenda che è sfociata in un’inchiesta giudiziaria tra denunce e contro denunce.

La nuova edizione con Ilary Blasi arriva anche come segnale politico-editoriale: cambio di rotta, discontinuità, reset dell’immagine del GF dopo anni di polemiche su manipolazioni, favoritismi e narrazioni costruite.

Non è un caso che Mediaset parli di “approccio nuovo”. È un modo elegante per dire: il Grande Fratello di Signorini è finito, ora si prova a scriverne un altro.

Sei settimane per salvare il reality: strategia o ultima chance?

Ridurre la durata a sei settimane è una mossa chirurgica. Il GF, da reality fiume, diventa miniserie televisiva ad alto tasso di adrenalina.

È una strategia già vista nei format internazionali: meglio breve e virale che lungo e stanco. Ma è anche una prova del nove per Mediaset: se il format non regge in versione compressa, il futuro del GF potrebbe essere seriamente in discussione.

Il pubblico è cambiato, il consumo è frammentato, la soglia di attenzione è crollata. Il GF deve diventare evento, non abitudine.

Mediaset rilancia: perché il GF resta la gallina dalle uova d’oro

Nonostante tutto, il Grande Fratello resta una macchina industriale: product placement, social engagement, pubblicità, crossmedialità. Un ecosistema che pochi programmi riescono ancora a generare.

Il ritorno di Ilary Blasi, il restyling del format e la strategia breve sono il tentativo di salvare il brand da sé stesso, evitando la saturazione e rilanciando l’idea di reality come grande evento nazionale.

E mentre Corona e Signorini si scambiano colpi mediatici, Mediaset gioca la sua partita più cinica: reset dell’immagine, nuova conduttrice, nuova narrazione, stesso business.

Il Grande Fratello torna. Cambia pelle. Ma resta quello che è sempre stato: uno specchio deformante dell’Italia, con telecamere accese e polemiche garantite.