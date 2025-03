Addio a Jack Lilley, l’attore divenne popolare con La Casa nella Prateria

Jack Lilley

Jack Lilley è morto all’età di 91 anni a Los Angeles

È morto all’età di 91 anni l’attore e stuntman Jack Lilley, volto storico della serie La Casa nella Prateria, in un ospedale di Los Angeles. Lo ha annunciato la famiglia – riferisce Deadline – su Instagram, senza precisare la data né la causa della morte.

Il ricordo di Melissa Gilbert: ‘Fortunata ad averlo avuto come amico’

Anche Melissa Gilbert, protagonista della Casa nella Prateria, gli ha reso omaggio sui social definendolo “una delle mie persone preferite al mondo” e ricordando come le avesse insegnato ad andare a cavallo: “Sono così fortunata ad averlo avuto come amico”.

Nato il 15 agosto 1931 a Santa Clarita, appena a nord di Los Angeles, Lilley iniziò la sua carriera alla fine degli anni ’40, seguendo il padre, un mandriano di cavalli, nell’industria dello spettacolo. Iniziò a lavorare come stuntman, coordinatore di animali e comparsa in alcuni dei primi western televisivi come Carovane verso il west, Death Valley Days e quasi tre dozzine di episodi di Zorro.

Fu diretto anche da Clint Eastwood in diversi western

Lavorò anche in diversi western per il grande schermo. A dirigerlo anche Clint Eastwood, in film come Coraggio… Fatti ammazzare e Pink Cadillac, e John Ford in La conquista del West e L’uomo che uccise Liberty Valence, con James Stewart e John Wayne. Partecipò anche all’ultimo film di John Wayne, Il pistolero. Tra le sue numerose apparizioni sul piccolo schermo, Bonanza, Dallas, Fantasilandia.