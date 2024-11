Grande Fratello: Maria Monsè torna in casa con la figlia Perla Maria, c’è anche il fratello di un big della musica

Un ritorno che già sta infiammando il web. Maria Monsé varcherà nuovamente la porta rossa del Grande Fratello e questa volta non sarà da sola. La show girl sarà in gara con la figlia Perla Maria con la quale entrerà in casa come un unico concorrente. Maria Monsé fu già protagonista del GF Vip nel 2021 con il suo percorso che si interruppe prematuramente.

Perla Maria Paravia ha da poco compiuto 18 anni ed aveva già esordito in tv da minorenne con alcune ospitate a Pomeriggio 5, suscitando clamore con la madre che era finita nel mirino della critica. Ora, dopo aver tentato senza successo di entrare nel cast del Collegio di Rai 2, la giovane avrà finalmente l’opportunità di mettersi in gioco all’interno della vasa del Grande Fratello. L’inedita coppia madre-figlia susciterà senza dubbio numerose reazioni da parte del pubblico, considerando le precedenti polemiche.

Insieme a Maria Monsé e Perla Maria, un altro nuovo concorrente, come riferito da tv Blog, entrerà a far parte del cast del reality. Si tratta di Bernardo Cherubini, fratello del più celebre Lorenzo Cherubini, noto al pubblico come Jovanotti. Bernardo Cherubini ha alle spalle una carriera nell’ambito del cinema e dell’organizzazione di eventi, avendo lavorato come attore, wedding planner e tour operator.

Prima ancora, negli anni ’80, aveva intrapreso la professione di animatore in villaggi turistici, periodo in cui ebbe modo di conoscere Fiorello, proprio quando il fratello Jovanotti stava muovendo i primi passi nella sua carriera musicale. Entrerà a far parte del reality anche Zeudi Di Palma, Miss Italia nel 2021 e già protagonista in tv nel Big Show di Enrico Papi. I nuovi ingressi varcheranno la porta rossa del Grande Fratello in occasione della puntata del 2 dicembre.