Uomini e Donne anticipazioni, Fabio si arrabbia per la segnalazione di Gemma e lascia lo studio

Colpo di scena durante la registrazione del 28 novembre di Uomini e Donne. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con l’italo canadese Fabio Cannone dopo una segnalazione.

Uomini e Donne registrazione 28 novembre, la segnalazione di Gemma su Fabio Cannone: ‘Ha una donna in Spagna’

La puntata si è aperta con un filmato in cui Tina Cipollari si reca nel camerino della dama del trono over di Uomini e Donne con alcuni capi di biancheria intima sexy per la serata che la torinese trascorrerà con il cavaliere. Una volta al centro dello studio Gemma ha raccontato che le cose non sono andate come si aspettava l’opinionista in quanto le è stato riferito che il cavaliere avrebbe una donna in Spagna.

Le affermazioni della torinese hanno provocato la reazione stizzita di Fabio Cannone che ha spiegato che non gradisce che vengano fatte delle “ispezioni sulla sua vita privata”. Sorprendentemente il cavaliere non ha negato quanto detto da Gemma Galgani ed ha lasciato lo studio con la dama che lo ha seguito fino al camerino. Bisognerà attendere la prossima registrazione per comprendere se tra i due ci sarà stato un chiarimento o la rottura definitiva.