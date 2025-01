Grande Fratello, numeri record per il televoto del 13 gennaio: chi rischia di uscire per i sondaggi

Numeri record per il televoto del 13 gennaio del Grande Fratello

Forse è arrivato il momento della resa dei conti al Grande Fratello tra due delle protagoniste più discusse di questa edizione e, con ogni probabilità, una tra Helena Prestes e Shaila Gatta dovrà abbandonare il programma nella prossima puntata. La lotta al televoto ha coinvolto un numero sorprendente di spettatori, facendo registrare un risultato record. Il verdetto nel corso della puntata di lunedì 13 gennaio.

Un televoto da 2,5 milioni di voti

Come rivelato da Myrta Merlino durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, sono stati ben 2,5 milioni i voti espressi, una cifra impressionante che testimonia l’appassionata partecipazione del pubblico. “In un’Italia dove si vota sempre meno, questa volta al Grande Fratello hanno votato tantissime persone. È un risultato pazzesco”, ha sottolineato la conduttrice. La domanda che ora tiene tutti col fiato sospeso è: chi sarà eliminato tra Luca Calvani, Tommaso Franchi, Helena Prestes e Shaila Gatta?

Opinionisti divisi, ma Shaila sembra a rischio

Durante il programma, sono intervenuti anche gli opinionisti Marina La Rosa e Davide Maggio, entrambi schierati a favore di Helena Prestes. Marina La Rosa non ha usato mezzi termini, esprimendo un’opinione molto critica su Shaila Gatta: “Spero esca lei e che vada a fare la fruttivendola al mercato. Nulla contro i fruttivendoli, ma ha un modo molto volgare di esprimersi”. Parole dure, che hanno acceso il dibattito tra i fan del reality.

Di contro, Helena Prestes ha ricevuto un elogio per la sua fragilità e il suo passato difficile: “Non ci scordiamo da dove arriva: è nata nelle favelas in Brasile, e il luogo in cui cresci te lo porti dietro come uno zainetto” – ha aggiunto Marina, sottolineando il percorso di vita che ha portato Helena sotto i riflettori del reality.

I sondaggi social: Shaila verso l’eliminazione?

Intanto, sui social network la competizione si è trasformata in una vera e propria battaglia tra fanclub. I sondaggi lanciati da diverse pagine dedicate al Grande Fratello sembrano lasciare poco spazio ai dubbi: Shaila Gatta risulta la più votata per l’eliminazione, con percentuali altissime che la mettono in netto svantaggio rispetto agli altri concorrenti. Su X è in topic trend l’hashtag Votate Shaila.

Un’eliminazione che farà discutere

Con un televoto record e un pubblico così coinvolto, l’eliminazione di questa settimana sarà sicuramente tra le più discusse di questa edizione soprattutto se venissero eliminati Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani visto che Helena e Ilaria erano finiti al televoto d’ufficio dopo la reprimenda di Alfonso Signorini per il loro comportamento (Jessica Morlacchi ha abbandonato il programma).

Resta da vedere se le previsioni dei sondaggi saranno confermate o se ci sarà un colpo di scena. Non è da escludere che Lorenzo Spolverato decida di lasciare il Grande Fratello in caso di eliminazione della partner.