Grande Fratello, le parole di Shaila mandano in tilt Lorenzo: sfogo e lacrime

Lorenzo Spolverato in lacrime

Serata intensa nella casa del Grande Fratello con un lungo confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che ha visto sfoghi emotivi e lacrime a poche ore dalla puntata di giovedì 6 marzo. Dopo essersi lasciati la scorsa settimana e aver tentato un riavvicinamento tra coccole e passeggiate sui campi da golf, si sono trovati ad affrontare un confronto in piscina che ha rivelato profonde incomprensioni.

Shaila Gatta: ‘Ho mollato perché non c’è più nulla da fare’

Durante il confronto in piscina, Shaila Gatta ha ammesso di aver “mollato” e si è detta stanca di mettersi in discussione senza ottenere lo stesso impegno da Lorenzo. “Mi sembra che vada tutto bene, poi mi fermo e capisco che non va bene per nulla. Io ho riflettuto tutta la giornata e sono convinta che finire senza dialogare non mi piacerebbe. Io lotto in quello in cui credo, ma ho mollato perché credo che non ci sia più nulla da fare” – ha dichiarato, aggiungendo di aver accolto ogni sua richiesta, mentre secondo lei Lorenzo avrebbe potuto fare di più.

Lorenzo Spolverato in lacrime: ‘Mi sono messo in discussione’

Lorenzo Spolverato non è rimasto indifferente alle accuse di Shaila. Durante il confronto, in un momento di rottura emotiva, ha lasciato andare un lungo pianto davanti alle telecamere, esclamando: “Anche io mi sono messo in discussione! Perché dici che l’hai fatto più di me? Anche io ho accolto le tue insicurezze! Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare.” Successivamente, Lorenzo ha tentato di riconnettersi, affermando: “Sono in difficoltà, ma è giusto che tu parli. Oggi sono stato maschio, ho pianto e ho sofferto tanto. Non sei dentro di me, non puoi immaginare quanto.” Ha poi aggiunto con tono più calmo: “Tra il non parlarsi e il dialogare, utilizziamo il grigio. Sei stata la cosa più bella di questa esperienza: ti porterò nel cuore fino alla fine, e ti proteggerò, anche se tu non vuoi.”

Questo confronto, caratterizzato da emozioni forti e dichiarazioni sincere, segna un punto di svolta nel percorso dei due partecipanti, che continuano a cercare di elaborare la fine del loro rapporto nel contesto del Grande Fratello.