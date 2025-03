Uomini e Donne, Ruggiero racconta la serata intima e spiazza Barbara, lei: ‘Erano due anni’

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea hanno raccontato di aver avuto un rapporto intimo

“Io non sono un trofeo”. Barbara De Santi ha avuto un momento di disappunto dopo che Ruggiero D’Andrea ha raccontato di aver avuto un rapporto con la dama del trono over di Uomini e Donne nel corso della puntata del 6 marzo.

Barbara De Santi dopo la rivelazione di Ruggiero: ‘Non sono un trofeo’

Al centro dello studio per fare il punto sulla loro relazione, Ruggiero ha fatto una battuta in riferimento ad un’affermazione di un altro cavaliere. “Io sono uno che le donne non le rispetta. Nel senso che una mi piace ci faccio l’amore” – aveva riferito in senso ironico. A questo punto Gianni Sperti ha chiesto se c’era stato qualcosa tra di loro. “La gallina che canta è quella che ha fatto l’uovo. C’erano cose più importanti” – ha ribattuto la dama confermando che la serata si era conclusa con un momento intimo. “Erano due anni” – ha aggiunto Barbara De Santi con Maria De Filippi che è stata costretta a chiudere il microfono a Tina Cipollari. “Con lui c’è intesa su tutto”.

Il chiarimento: ‘Con lui c’è intesa su tutto’

Dopo il ballo con il 56enne chef tarantino, la dama ha avuto un momento di scoramento. “Abbiamo parlato del finale ma prima di quello ci sono state tante altre cose belle” – ha spiegato Barbara De Santi con Gianni Sperti che si è inserito spiegando che con il suo intervento Ruggiero D’Andrea non voleva sminuire quanto era accaduto prima di avere un rapporto intimo.

L’insegnante mantovana ha raccontato si erano recati al cinema e che aveva trascorso una bellissima serata. “Ora ho bisogno di una donna che sia al mio fianco” – ha chiosato il cavaliere. La relazione avrà un’evoluzione positiva al punto che i due lasceranno Uomini e Donne insieme.