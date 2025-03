Addio a padre Ralph di Uccelli di Rovo, morto Richard Chamberlain alla vigilia del compleanno

Richard Chamberlain ha conquistato la ribalta con Uccelli di Rovo

L’attore Richard Chamberlain è morto all’età di 90 anni. In Italia è diventato famoso grazie alla serie tv Uccelli di rovo negli anni ’80. La morte di Chamberlain è stata confermata a Variety dalla famiglia. L’attore è morto sabato 29 marzo a Waimanalo, alle Hawaii, per complicazioni successive a un ictus. Il decesso alla vigilia del 91esimo compleanno.

“Il nostro amato Richard è ora con gli angeli”, ha affermato Martin Rabbett, partner di lunga data di Chamberlain, in una dichiarazione. “È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura” – ha aggiunto.

Da Il dottor Kildare al successo con Uccelli di Rovo

Era già famoso grazie al telefilm “Il dottor Kildare” (1961-1966), in cui interpretava il bel protagonista che aveva entusiasmato il pubblico femminile, ma con “Shogun” e “Uccelli di rovo” (1983), dove vestiva i panni dell’affascinante Padre Ralph De Bricassart, aveva accresciuto la sua popolarità a livello internazionale e aveva conquistato il titolo di re delle miniserie epiche e melodrammatiche. Nei primi anni Settanta Chamberlain si vociferò di una relazione dell’attore con il collega Wesley Eure[, ma Chamberlain ha fatto coming out solo nel 2003, nella sua autobiografia “Shattered Love”.

Il coming out: ‘Sono riuscito a dire la verità’

“Sono riuscito a dire la verità – ha raccontato nel 2007 in un’intervista a ‘Vanity Fair’ – solo a 68 anni, quando ormai sullo schermo non potevo più essere un eroe romantico. Sono nato nel 1934 e negli anni ’40 e ’50 essere omosessuali in America era molto peggio che essere traditori o assassini. Ho avuto paura. Mi ha fatto cambiare idea il fatto che ormai avevo un’altra età, e meno dubbi su me stesso. Nel momento stesso in cui ho scritto su quelle pagine la parola ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa, liberandomi da ogni paura. Finalmente mi sentivo leggero”.

Chamberlain ha recitato nel film “Petulia”, poi si è avventurato in Inghilterra nel 1968 per imparare come diventare “un attore serio”. Ha ottenuto consensi come Ralph Touchett in un adattamento della Bbc di “Ritratto di signora” di Henry James e ha interpretato Amleto al Birmingham Repertory Theatre, il primo americano a farlo da John Barrymore alla fine degli anni ’20 del Novecento. Chamberlain ha poi ottenuto lavori di alto profilo per la televisione negli Stati Uniti, interpretando lo scrittore Francis Scott Fitzgerald in “Francis Scott Fitzgerald e ‘L’ultima delle belle'” nel 1974; il vendicativo Edmond Dantes in “Il conte di Montecristo” nel 1975; e Phillipe/Louis in “L’uomo dalla maschera di ferro” nel 1977.

I successi cinematografici

Il suo curriculum cinematografico include anche i film “Il mistero dello scoglio rosso” (1960) di William Witney, “La notte del delitto” (1963) di Boris Sagal (1963), “23 pugnali per Cesare” (1970) di Stuart Burge (1970), “Milady (1974) di Richard Lester, “L’inferno di cristallo” (1974) di John Guillermin, “L’ultima onda” (1977) di Peter Weir, “Swarm” (1978) di Irwin Allen, “Squilli di morte” (1982) di Michael Anderson, “Il ritorno dei tre moschettieri” (1989) di Richard Lester. Più di recente, Chamberlain è stato guest star nella serie “Nip/Tuck” (2006), interpretando un milionario gay che costringe il suo giovane amante a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per assomigliargli; è apparso in “Brothers & Sisters – Segreti di famiglia” (2010-11).

Ha interpretato in modo esilarante la madre di Craig Ferguson, Maggie Wick, in “Leverage – Consulenze illegali” (2010); è apparso nel reboot di “Twin Peaks” (2017). Chamberlain era anche un cantante e la sua “These Stars Will Shine Tonight” – il tema del telefllm “Il dottor Kildaire” – raggiunse il decimo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1962

I riconoscimenti

Il dramma, che andò in onda per cinque stagioni, da settembre 1961 ad agosto 1966, fece innamorare rapidamente le spettatrici di Chamberlain, che riceveva più di 12.000 lettere di fan a settimana, più di quante chiunque altro avesse mai ricevuto a Hollywood, persino Clark Gable. “La mia autostima in fondo era molto bassa per vari motivi, quindi avere quel tipo di adulazione pubblica era semplicemente meraviglioso. Era come una medicina meravigliosa”- disse l’attore in un’intervista del 2010. Con la miniserie “Shogun” aveva guadagnato la nomination come miglior attore ai Golden Globe e agli Emmy Awards, e per “Uccelli di rovo” ottenne un altro Globe come miglior attore.