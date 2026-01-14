Kalulu, la presunta cena con la star di OF: Beatrice Segreti rompe il silenzio sul presunto flirt

Beatrice Segreti fa chiarezza sulla presunta cena con Kalulu

Dal gossip social alla smentita: cosa c’è davvero dietro la voce che ha infiammato il mondo Juve

Un calciatore della Juventus è finito negli ultimi giorni al centro della cronaca rosa, travolto da un gossip che ha rapidamente fatto il giro dei social. Il protagonista è Pierre Kalulu, difensore bianconero, mentre la presunta fiamma sarebbe Beatrice Segreti, creator da quasi 196mila follower su Instagram e star di OnlyFans.

Tutto nasce da una cena in un ristorante, dove Kalulu è stato avvistato in compagnia di una ragazza dai capelli ricci, ripresa di spalle in un video amatoriale. Tanto è bastato per alimentare le ipotesi: per molti utenti, quella figura femminile non poteva che essere Beatrice Segreti. Il risultato? Un’esplosione di commenti e supposizioni che hanno trasformato il sospetto flirt in un caso mediatico.

La smentita di Beatrice Segreti: “Non ero io, basta guardare meglio”

Dopo giorni di voci incontrollate, è stata la stessa Beatrice Segreti a intervenire pubblicamente per fare chiarezza. Con il suo stile diretto e ironico, la creator ha smontato punto per punto il gossip:

“Ora parlo io. Sì, quella sera ero a cena fuori, stavo mangiando un piatto delizioso e soprattutto il dessert era ancora più buono. Peccato che non ero in quel ristorante e non ero con quel giocatore di calcio”.

Poi l’affondo contro la superficialità dei social:

“Basta vedere una persona con il mio stesso capello e pensate che sia io. È come dire che tutti i calvi sono uguali. Guardate anche gli occhi”.

Segreti ha anche respinto con decisione lo stereotipo che associa automaticamente il suo lavoro alla sua vita privata:

“È vero, questo è il mio lavoro, ma nella vita privata non sono una pornoattrice. Sono una ragazza a cui piace andare a cena e che di calcio ne sa anche poco”.

Chi è Beatrice Segreti: dalla laurea al personaggio mediatico

Originaria del Piemonte, Beatrice Segreti ha un percorso atipico rispetto all’immaginario che spesso la circonda. Laureata in Economia, ha lavorato in passato nei settori della gioielleria e della ristorazione, prima di intraprendere con decisione la strada del digitale.

Il suo marchio di fabbrica è la mascherina che le copre gli occhi, un espediente visivo che le ha fatto guadagnare il soprannome di “No Face girl” e che contribuisce a separare personaggio e identità privata. Una scelta che, nel tempo, è diventata anche una dichiarazione culturale.

Dalla tv alla vita privata: tra RaiPlay e poliamore

La crescente popolarità ha portato Beatrice Segreti anche in televisione. È stata ospite di programmi come Generazione Z su RaiPlay, dove ha raccontato il rapporto complesso con la famiglia e le conseguenze personali delle sue scelte professionali.

Sul piano sentimentale, Segreti non ha mai nascosto di avere un compagno, Gabriele, con cui collabora anche professionalmente. Entrambi definiscono la loro una relazione poliamorosa e aperta, vissuta con trasparenza e senza segreti.