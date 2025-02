Lily Phillips incinta? La verità dopo la foto col pancione della star di OnlyFans dei record

Lily Philips mostra il pancione ma la verità è un'altra

La rivelazione di Lily Phillips: la gravidanza era solo un gioco di ruolo

La modella britannica e star di OnlyFans, Lily Phillips, ha confermato che la sua presunta gravidanza non era reale. La 23enne, nota per aver dichiarato di aver avuto rapporti con 100 uomini in 12 ore, ha finalmente svelato che si trattava di un semplice “gioco di ruolo” destinato ai suoi iscritti.

L’annuncio della sua gravidanza aveva creato grande confusione sui social, soprattutto dopo che la modella aveva condiviso una foto in cui appariva con un pancione, accompagnata dalla didascalia:

“Il segreto è svelato. Baby Phillips 2025.”

Nel post erano inclusi anche due test di gravidanza apparentemente positivi, aumentando ancora di più il mistero.

Una trovata pubblicitaria per il pubblico di OnlyFans

Dopo giorni di speculazioni, Lily Phillips ha rivelato al sito news.com.au che il suo annuncio era solo una strategia di marketing, mirata a soddisfare una particolare richiesta della sua clientela.

Il suo agente ha spiegato:

“La carriera di Lily prevede giochi di ruolo, recitazione e narrazioni che seguono le tendenze più richieste nel settore per adulti.”

Il manager ha inoltre citato come riferimento le categorie pornografiche legate alla gravidanza, sottolineando che la mossa della modella si inserisce perfettamente in un filone già esistente nell’industria.

Le polemiche e le voci sul suo fidanzato

L’annuncio della falsa gravidanza ha alimentato speculazioni sullo stato sentimentale di Lily Phillips e sull’identità di un possibile fidanzato. Alcune voci, del tutto infondate, avevano persino suggerito che il padre del presunto bambino fosse un calciatore della Premier League.

Lily, che attualmente vive negli Stati Uniti, ha però evitato di commentare i gossip sulla sua vita privata. In passato aveva rivelato al Daily Star di essersi trasferita oltreoceano per espandere la sua carriera nell’industria dei film per adulti.

Dal record di 101 uomini alle critiche online

Phillips era già diventata uno dei nomi più discussi del 2024 dopo aver dichiarato di aver avuto rapporti con 101 uomini in sole 14 ore. L’episodio, documentato in un filmato, aveva suscitato una forte reazione online, con molti utenti che l’avevano criticata duramente. Tuttavia, dopo la sua apparizione in un documentario in cui si mostrava pentita e commossa, il sentimento del pubblico nei suoi confronti sembrava essere cambiato, portando molte persone a provare compassione per lei.

In un’intervista rilasciata al Daily Star lo scorso anno, Lily aveva ammesso di essere stata ingenua nel non aver preso precauzioni adeguate durante l’episodio che l’ha resa famosa. In particolare, ha riconosciuto di non aver verificato se i partecipanti avessero malattie sessualmente trasmissibili o precedenti penali.

Una carriera costruita sulla provocazione

Lily Phillips continua a essere una figura estremamente controversa, capace di attirare attenzione su di sé con dichiarazioni e azioni provocatorie. La falsa gravidanza si è rivelata solo l’ennesima trovata pubblicitaria, confermando come la modella sappia perfettamente sfruttare i trend del momento per rimanere al centro dell’attenzione.