Jane Alexander: ‘Mia sorella morì di tumore, la convinsero che gli alieni l’avrebbero salvata’

Il dolore per la morte del papà ma soprattutto il dramma della prematura scomparsa della sorella. Jane Alexander ha presentato a Verissimo, nel corso della puntata del 7 dicembre, il libro ‘Jane’ in cui l’attrice e doppiatrice racconta la sua vita. “Nessuno lo ha letto ancora. Temo più il giudizio di mia madre che di mio figlio”.

Un viaggio introspettivo che, come riferito, l’ha portata ad aprire tanti cassetti e rivivere momenti dolorosi della sua vita come la morte dell’amato papà Nick Alexander che ha definito il suo primo grande amore. “Per me lui c’era sempre. Quando si ammalò gli diedero due anni di vita se non si fosse sottoposto alle cure. Lui decise di non sottoporsi all’accanimento terapeutico. Mamma provò a fargli cambiare idea mentre rispettai la sua scelta. Continuò a lavorare anche e trascorsi i due anni morì”. A distanza di pochi mesi Jane Alexander il destino ha riservato un altro momento che l’ha segnata profondamente.

La sorella Tanya Claire gli confidò che aveva un nodulo al seno ma le chiese di non dire nulla. Poi iniziò a frequentare una setta e si allontanò da familiari e amici. “Litigò con tutti. Per diverso tempo non ci siamo parlati. Un giorno mamma mi disse che si era ammalata e le diedi una risposta terribile: ‘Spero che sia cancro’. Subito dopo arrivò la terribile diagnosi. Lo dissi perché ero molto arrabbiata” – ha aggiunto sottolineando che la sorella non si è curata perché la setta l’aveva convinta che sarebbe guarita grazie agli alieni.

“Era una donna intelligente e preparata e non riuscirò mai a perdonarmi di non averle detto certe cose. Credo che se avessi detto questa cosa a qualcuno, mia sorella sarebbe ancora qui, aveva solo 42 anni. Lei disse che non aveva nulla”. Jane Alexander ha raccontato che aveva anche pensato di insinuarsi nella setta per scoprire cosa stesse succedendo. “Tutti mi hanno proibito di farlo. Mi dicevano che era molto pericoloso”.