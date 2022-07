Katia Zaia, la bombastica show girl il lunedì sera fa Fiesta su Partenope Tv con Paola Puglia

Lei è la bombastica Katia Zaia, showgirl nota in varie trasmissioni per le sue esilaranti gag, tra cui ricordiamo il siparietto con Paolo Bonolis in Avanti un altro dove lui le spruzzava il petto sotto gli occhi basiti del “bonus” al quale gli uscirono letteralmente fuori le orbite!

Katia Zaia, dalla infuocata gag ad Avanti un altro al salotto di Barbara d’Urso per il gossip con Goria

Poi ospite da Barbara d’Urso per il suo presunto flirt con Amedeo Goria il quale poi si fidanzò con la sua nemica Vera Miales. Alla showgirl le fu rifilato un altro flirt da copertina ripresa a baciare il suo principe azzurro di Avanti un altro Orlando Puoti, sperando che da ranocchio diventasse un macho palestrato ed invece neanche qui Katia ebbe fortuna perché lo presero a fare il secchione al famoso reality sempre firmato Barbara d’Urso.

Conduttrice per anni di Video -Regione Sicilia Katia Zaia stavolta si cimenta su Partenope tv per conquistare Napoli che l’ha sempre amata! Stavolta affiancata da un’altra conduttrice, lei partenopea e dalle forme altrettanto prorompenti, Paola Puglia, l’esuberante mora del famoso reality sul web Personality.

Katia Zaia, la bombastica protagonista delle copertine patinate e del gossip, conduttrice di Fiesta

La show girl conduce il lunedì con Paola Puglia di Personality il programma Fiesta su Partenope tv

“Abbiamo rinunciato ai soldi per le nostre vacanze per fare quello che tanto ci piace ovvero la televisione dicono le due conduttrici in totale armonia. Porteremo alla ribalta una televisione stile anni 90 intitolata “FIESTA” che tanto manca, tra reality e fiction il pubblico non viene coinvolto ed invece noi lo vogliamo rendere partecipe con storie vere, giochi a premi, e telefonate in stile Raffaella Carrà“. Un tuffo nel passato non disdegnando le nuove tendenze.

‘Riporteremo alla ribalta la televisione in stile anni ’90’

“Un mondo di luci e paillettes per rivivere con il nostro corpo di ballo gli show di una volta, sani, genuini, con i nostri freschi sorrisi e floridi decolté che ci caratterizzano. La bionda dall’aria un po’ svampita e la mora risoluta per un’accoppiata che farà parlare di se in tanti rotocalchi di questa rovente estate”.

Con questo programma in onda ogni lunedì alle 22:30 su Partenope tv e in streaming nazionale (canale 189 del digitale terrestre) Katia Zaia e Paola Puglia si confermano leader nelle televisioni regionali.