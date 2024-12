Le parole più cercate su Google dagli italiani nel 2024: il boom per Israele e una cantante

Le domande sulla crisi in medio Oriente, Donald Trump, le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ma soprattutto tanta musica e spettacolo, con in testa Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024. É su questi temi e personaggi che si è focalizzata la ricerca degli italiani nel 2024 su Google , che ogni anno in questo periodo pubblica l’ analisi ‘Un anno di ricerche’ tirando le somme sulle preferenze online del nostro paese negli ultimi dodici mesi.

Angelina Mango, Kate Middleton e Jasmine Paolini tra le più cercate su Google in Italia

A livello mondiale le elezioni americane, il riscaldamento del clima, Trump, la Coppa America, Monkeypox (il vaiolo delle scimmie) e Liam Payne, ex membro della band One Direction morto a ottobre, sono invece alcuni termini o personaggi che hanno fatto registrare nel 2024 il maggiore incremento di clic. Tornando all’Italia tante sono le ricerche sui personaggi del mondo dello spettacolo, una voglia di leggerezza degli internauti del nostro paese. Al primo posto c’è Angelina Mango, prima anche tra i cantanti, a seguire la principessa del Galles Kate Middleton che ha emozionato dopo la diagnosi di cancro e il lento ritorno alla vita pubblica; poi Jasmine Paolini prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon ed uno storico oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, che ha rimpiazzato Sinner nelle ricerche emergenti.

Nella classifica compaiono anche Donald Trump che ha vinto le elezioni americane e si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio e la pugile algerina intersessuale Imane Khelif. Seguono una sfilza di cantanti: Ghali, Geolier, Mahmood (il testo della sua canzone Tuta gold è anche il più cliccato), Rose Villain e Giovanni Allevi sono tornati a esibirsi e comporre musica per esorcizzare la sua malattia. Un anno di ricerche di Google evidenzia anche l’interesse dei navigatori in rete per i personaggi celebri che ci hanno lasciato (Sandra Milo, Toto Schillaci, Gigi Riva, Paola Marella, Alain Delon, Luca Giurato, Franco di Mare, Luca Salvadori, Liam Payne, Shannen Doherty).

Ma anche per alcuni temi di attualità. Perché l’Iran attacca Israele, le proteste degli agricoltori o Israele che attacca il Libano sono i perché più chiesti al motore di ricerca (c’è anche l’esonero dell’ex allenatore della Roma Daniele De Rossi). Mentre tra i ‘cosa significa…?’ al primo posto c’è ‘All Eyes on Rafah‘, lo slogan filo palestinese popolare sui social, intersessuale, Stop al genocidio e dissing, lo scambio di battute nel rap alla ribalta dopo quelle tra Fedez e Tony Effe. In ambito emergenza climatica, in Italia il maggiore incremento delle ricerche si è registrato sui termini allerta temporale o caldo eccessivo.

Donald Trump e Imane Khelif ai vertici della classifica, perché l’Iran attacca Israele tra i quesiti più ricercati

Nell’anno delle Olimpiadi di Parigi non poteva mancare una classifica dedicata. Tra le discipline che hanno destato più interesse degli italiani ci sono la ginnastica artistica, il nuoto artistico e la vela. Tra gli sport paralimpici, il powerlifting, il tennis e la pallacanestro in carrozzina. Tra i film più cercati del 2024 c’è Inside Out 2, Baby Reindeer tra le serie tv (entrambe prime anche nella classifica mondiale). Tra le curiosità, gli utenti hanno chiesto come vestirsi nelle grotte di Frasassi e cosa fare a Durazzo, mentre la ricetta più cercata è il Crumbl Cookies e in cima ai ‘come fare’ c’è la maionese fatta in casa.